LDA in lacrime per Gigi D’Alessio, ecco il perchè!

Silvia Toffanin ospita nello studio di Verissimo LDA, il figlio del cantante napoletano Gigi D’Alessio. Cosa ha rivelato l’ex allievo di Amici 21?

Quando ha fatto il suo ingresso ad Amici 21, LDA ha voluto subito mostrare le carte in tavola e nella sua lettera di presentazione ha rivelato di essere il figlio di Gigi D’Alessio.

Ma alla fine, l’allievo di Rudy Zerbi ha voluto mettersi in gioco, nonostante sia un figlio d’arte. Nei giorni scorsi, LDA è stato uno degli ospiti di Silvia Toffanin, che lo ha intervistato nello studio di Canale 5 a Verissimo.

In questa occasione, LDA ha voluto ribadire il concetto che non ha mai voluto l’aiuto di suo padre, anche se lui fa lo stesso mestiere. Ed ha anche aggiunto “se mio padre avesse fatto il medico, nessuno avrebbe detto: ‘Ah, però…’. Io sono andato ad Amici per farmi conoscere proprio per questo, proprio per dare questa dimostrazione”.

All’interno del talent condotto da Maria De Filippi, il cantante ha stretto amicizia soprattutto con Nunzio, Alex, Albe e Luigi. Durante la sua intervista, LDA ha rivelato di essersi trovato davanti a “persone straordinarie”.

Verissimo: LDA racconta del suo percorso in Amici, ma non solo…

Non si è parlato solo della sua esperienza al talent, ma anche della sua sfera privata. L’ex allievo di Amici 21, infatti, ha affrontato anche il divorzio dei suoi genitori, che in un primo momento non aveva accettato. Si ritiene in ogni caso molto fortunato, dato che loro in ogni caso non gli hanno mai fatto mancare nulla.

LDA ha avuto modo di cantare anche una sua canzone, “Bandana” e subito dopo c’è stata una sorpresa per lui: in studio è arrivato anche il ballerino Nunzio.

La conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, ha voluto fargli i complimenti per la sua capacità di essere attento, ma ha voluto anche complimentarsi con i suoi genitori che gli hanno dato i “giusti valori”.

Ed infine, la padrona di casa ha voluto fare un grosso augurio a LDA dicendogli “Resta sempre così con questa umiltà anche quando il tuo nome sarà tra i più famosi”.

Cosa ne pensate del cantante di Amici 21, LDA? Avreste voluto vederlo nell’ultima puntata del talent di Amici 21?