Vediamo meglio insieme chi arriverà nel cast di questa nuova serie, per quanto riguarda l’amato programma Che Dio ci aiuti.

Iniziamo dicendo che tutte e due le fiction che vi abbiamo nominato sono super seguite ed amate e sono andate in onda nella primavera di quest’anno su Rai1, ed ovviamente hanno conquistato il pubblico.

Una delle attrici che ha lasciato il segno è assolutamente Emma Valenti, che nella fiction di Don Matteo interpreta la figlia del mitico Colonnello Anceschi, interpretato da Flavio Insinna, che è tornato nella fiction, anche se con piccoli camei, dopo molti anni di assenza.

Che Dio ci aiuti: arriva lui da Don Matteo, incredibile!

Ma in una recentissima intervista, la bella e brava attrice ha comunicato che è entrata nel cast di un’altro programma molto amato, ovvero Che Dio ci aiuti 7, lasciando tutti senza parole.

Non ha però assolutamente comunicato che ruolo interpreterà nel programma che avremmo modo di vedere, almeno da quanto sappiamo, sarà nella primavera del 2023, quindi ci vuole ancora un po’ di tempo.

Per Emma Valenti, questa è stata la prima esperienza all’interno di una fiction così importante, e molto probabilmente dovrebbe essere anche nella quattordicesima edizione di Don Matteo.

Le sue parole sono state le seguenti:

“Il finale della tredicesima stagione resta apertissimo per il mio personaggio. Per questo mi auguro che la produzione mi chiami anche per la prossima stagione”.

Parlando poi anche dell‘attore, Maurizio Lastrico, che ha avuto una relazione con lei all’interno della fiction, ha dichiarato che si sono subito trovati e sentiti a loro agio, Emma ha anche confessato che ha sempre avuto il pallino per la recitazione, fin da quando era piccola.

E proprio per questo motivo, da Torino, dopo un po’ ha deciso di trasferirsi in pianta stabile nella capitale per seguire le lezioni al Centro Sperimentale di Cinematografia, facendo la sua gavetta prima con piccoli ruoli e poi a passi sempre più grandi.

Quindi non ci resta che attendere qualche informazione in più per scoprire che ruolo avrà e quali interessanti novità ci saranno per questa fiction super amata dal pubblico e dove, forse, ci sarà l’addio da parte di Elena Sofia Ricci, o almeno è quanto si vocifera da tempo.