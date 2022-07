Menta_ non la piantare mai in casa!

Per coloro che hanno intenzione di coltivare la menta è importante considerare con attenzione come interagisce con il resto della flora e della fauna del proprio giardino. Considerare degli aspetti è importante per avere una buona crescita della pianta.

Quindi se la vostra intenzione è di aggiungere una nuova pianta al vostro balcone, orto o giardino e quindi prima di cimentarsi ad acquistare la pianta della menta bisogna considerare tre aspetti della sua coltivazione che ci aiutano a coltivarla al meglio e ad avere delle belle soddisfazioni che saranno il frutto di una dedizione assidua e un rispetto delle giuste regole.

Come tutte le piante che spesso nascondono delle insidie anche la pianta apparentemente semplice e innocua come la menta può nascondere delle problematiche che magari noi non conosciamo e quindi dobbiamo considerarle per comprendere al meglio come coltivarla nel nostro balcone o giardino e avere delle belle soddisfazioni oltre a un corretto uso e utilizzo per noi in cucina soprattutto dove la menta viene molto utilizzata sia per preparare delle ottime bevande ma anche dei gustosi piatti.

I segreti

La menta è molto amata dagli insetti, specialmente dalle api. Considerare un aspetto importante ossia la grandezza del terreno infatti con un piccolo giardino può essere controproducente piantare la menta perché in poco tempo potrebbe venire sommerso dalla menta.

Un aspetto fondamentale se si decide di piantare la menta è il tempo, dato che ci vorrà molto lavoro per trarne fuori il meglio, quindi siate pazienti e non vi aspettate da subito che la vostra menta esploda e vi dia le soddisfazioni che sperate. Non dimenticate che la menta è una pianta infestante, quindi cercate di controllare il corso della crescita e cercate di evitare di trasformare l’orto, il balcone o il giardino in una monocultura.

Quindi fate tesoro di questi consigli se siete attratti dalla menta e se volete avviare una coltivazione nella vostra casa che sia un balcone, un orto o un giardino dovete tenere presente quelli che sono i limiti di questa pianta e come farla crescere in modo corretto e soddisfacente per utilizzare la vostra pianta nelle vostre bevande e in cucina.