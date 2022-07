Amici: ricordate Tish? Eccola oggi, incredibile

Amici, vi ricordate di Tish come concorrente? Eccola oggi, davvero incredibile la sua trasformazione: cosa fa e come è diventata.

Da più di vent’anni ormai sono tantissimi i concorrenti talentuosi passati nella scuola di Amici, molti dei quali sono ormai nomi affermati sia nel mondo della danza che di quello del canto.

Il talent show di Maria De Filippi è sempre seguito con grande interesse dal pubblico, così come c’è affetto per i vari allievi; vi ricordate di Tish? Eccola oggi, davvero incredibile.

Amici, vi ricordate di Tish? Eccola oggi, è incredibile

Classe ‘2000, Tish nasce a Teslic, ma cresce praticamente a Torino; nell’edizione 2018 del talent show di Canale 5 si mette subito in mostra non soltanto per i suoi iconici puntini sul viso, ma anche per il suo incredibile talento canoro.

Sin da giovanissima si avvicina al mondo della musica, imparando a suonare diversi strumenti tra violino, pianoforte, chitarra e anche ukelele; durante la sua permanenza nella scuola di Amici, migliora molto anche grazie ai consigli di Rudy Zerbi, che sin da subito nota il suo talento.

Durante il serale, entra a far parte della squadra bianca guidata da Vittorio Grigolo e Ricky Martin, sfidandosi spesso con la sua ‘rivale’ Giordana Angi, che invece vestiva la maglia blu; entrambe sono poi arrivate in semifinale.

Dopo l’esperienza al talent show di Maria De Filippi, Tish coltiva la sua carriera nel mondo della musica arrivando a siglare un contratto con un’importante casa discografica come la Sony; il suo primo album, che si intitola come il suo nome d’arte, esce nel 2019, mentre nel 2020 esce il singolo Rido male che la fa davvero spopolare.

Seguitissima sui social, Tish continua a lavorare ai suoi brani e presto, come scrive, sembra arriveranno davvero importanti novità; intanto, si nota già da subito il suo cambio totale di look rispetto al periodo ad Amici, quando aveva dei capelli corti rossi.

Oggi, Tish sfoggia dei ricci neri, che sembrano davvero esaltare il suo viso; i puntini sul viso, suo segno particolare che le aggiunge ancora più fascino, sono però come sempre invariati e presenti.