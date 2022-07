Kledi, la confessione su Amici che spiazza: il ballerino torna a parlare del programma che l’ha lanciato, la rivelazione.

Molto prima di Elodie, Sangiovanni, Alessandra Amoroso, Emma e via dicendo, nelle prime edizioni del talent show Amici (quando ancora si chiamava Saranno Famosi) a prendersi la scena è stato lui: Kledi Kadiu.

Il ballerino, dopo la sua esperienza come allievo, ha spopolato in tutto il mondo, ma è anche tornato al programma di Maria De Filippi in varie edizioni successive; ecco la sua confessione che spiazza.

Kledi, la confessione su Amici che spiazza: eccola

In una recente intervista col settimanale Nuovo Tv (e riportata da La Nostra Tv) Kledi è tornato a parlare della sua successiva esperienza ad Amici, svelando anche alcuni retroscena sul suo addio al programma.

“Quando è arrivata la mia prima figlia non potevo più dedicare 24 ore al giorno al lavoro come facevo prima” ha spiegato Kledi, oggi coreografo, nell’intervista; cambiando le esigenze familiari, ovviamente, cambiano anche quelle lavorative.

Con una famiglia e altre priorità, Kledi ha dunque deciso di mettere da parte i progetti televisivi, dedicandosi ad altri impegni che gli permettessero di avere maggior tempo libero.

Amici è sicuramente impegnativo e richiede una collaborazione assidua, che non si limita solamente alle puntate del daytime mandate in onda; in ogni caso, il rapporto fra il coreografo e la De Filippi è molto bello, tanto che (come successo lo scorso anno) la conduttrice lo invita spesso come giudice.

“Ogni tanto, come quest’anno, torno nel talent come giudice” ha sottolineato Kledi, che dunque più di una volta si è trovato a dover giudicare una delle sfide fra i vari allievi.

Il lavoro di certo non manca al coreografo, che continua a portare avanti brillantemente la sua carriera; solo in quest’estate, è impegnato col Summer Camp 2022 con più di 40 tappe in tutta Italia. Dotato di tantissimo talento, sia come ballerino che come coreografo, nel corso degli anni Kledi è diventato il simbolo degli innumerevoli artisti lanciati dal programma della De Filippi.