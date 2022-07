Elodie: arriva la confessione su Marracash

Dopo il silenzio arrivano le parole di Elodie che fanno maggiore chiarezza sulla relazione con il rapper Marracash. Ecco che cosa ha detto

È stata certamente una delle coppie più amate e seguite degli ultimi tempi, fino alla rottura avvenuta pochi mesi fa. Elodie e Marracash, infatti, sembravano inseparabili e hanno stupito tutti dopo l’annuncio della lontananza; tuttavia, adesso si sono ritrovati ed è la stessa cantante a parlare della sua relazione.

I due, infatti, si amano come non mai e sembrano inseparabili, con la ex concorrente di Amici che ha spiegato quanto si senta innamorata e presa dalla relazione con il rapper italo-francese. Ecco, quindi, cos’ha detto Elodie sulla sua reazione con Marracash.

Elodie: “Innamoratissima di Marracash”

Durante un’intervista rilasciata a Peter Gomez, la quale andrà in onda venerdì 15 luglio alle 22:45 su Nove, la cantante Elodie ha parlato anche della sua relazione con il rapper Marracash, ammettendo di sentirsi innamoratissima del cantante.

Parlando della sua carriera della vita privata, Elodie ha racconto di quanto sia stata difficile la sua infanzia vissuta in periferia, parlando anche di come abbia raggiunto il successo e di come si siano sviluppati i propri ideali. Infine, ha parlato anche del sentimento che la tiene legata a Marracash, della breve crisi e dell’amore che prova.

“Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita – ha dichiarato la giovane cantante durante l’intervista – Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza”. Per Elodie, Marracash è diventata una persona troppo importante per la sua vita ed è sempre con lui che si confronta quando ha bisogno di un parere o di un consiglio.

“Io sono innamoratissima ovviamente – ha continuato Elodie – è la persona che amerò di più ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore”. In passato, infatti, Elodie è stata legata sentimentalmente a Lele Esposito, ma la relazione non è durata a lungo.

Elodie e Marracash stanno insieme dal 2019. I due si sono conosciuti durante le registrazioni del brano “Margarita” e da quel momento si sono innamorati. Tuttavia, tra i due c’è sempre stata una grandissima indipendenza e ad oggi non è ancora chiaro se faranno il grande passo a breve.