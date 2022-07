Gf: Roberta Beta, nuovo problema per lei

Ricordate Roberta Beta? La 56enne è stata una delle concorrenti a partecipare alla prima edizione del Gf. Ora purtroppo è rimasta senza lavoro. A rivelarlo è stata proprio lei sui social. Scopriamo nel dettaglio le sue parole.

In queste ore ha anche rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo in cui ha dichiarato di vivere anche un altro momento molto difficile: la lontananza dal figlio. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ha rivelato.

Roberta Beta: nuovo dramma per l’ex gieffina

Roberta Beta è stata una delle prime concorrenti a vivere l’emozione del Grande Fratello. Oggi però, quello rimane solo un bel ricordo infatti, ha lasciato il mondo dello spettacolo e si dedica completamente alla famiglia. In queste ore ha fatto alcune rivelazioni sulla sua vita privata confessando di aver perso il lavoro e di non riuscire più a trovarne uno nuovo.

Ma non solo, ora oltre a questo problema si aggiunge anche la lontananza dal figlio Filippo. La donna ha confessato che il ragazzo si è trasferito a Milano per frequentare la Facoltà di Giurisprudenza. Per Roberta questo è stato un vero e proprio trauma, infatti è sempre stata molto attaccata ala figlio.

Roberta Beta durante l’intervista ha affermato “Filippo è sempre stato la mia priorità. Per amor suo ho detto tanti no e per lui ho sacrificato la mia carriera. È arrivato in un momento in cui ero lanciata come un razzo, ma non ho rimpianti e rifarei tutto”.

Ora però la Beta non ha più nemmeno un lavoro, infatti subito dopo la fine del Grande Fratello si è fatta notare come giornalista e speaker radiofonica. In questi anni ha collaborato con grandi artisti come ad esempio Pippo Baudo.

Per anni la donna si è data da fare, poi hanno cominciato a non rinnovare più i contratti senza alcuna motivazione. Roberta ha anche aggiunto che le uniche offerte che le arrivano sono a titolo gratuito, ovviamente lei non è disposta ad accettare, senza nessun compenso.

