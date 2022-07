U&D, Ida Platano ha sempre in mente lui! Il messaggio della celebre dama per l’altro cavaliere del dating show, incredibile.

Uomini e Donne tornerà con la nuova edizione a settembre e, mentre c’è curiosità di scoprire chi saranno i nuovi tronisti e si attendono novità sul futuro di Gemma Galgan (che potrebbe lasciare per partecipare a La Talpa) non pare di certo in discussione il ritorno di Ida Platano.

La dama lo scorso anno è stata assoluta protagonista ed è prontissima a rimettersi in gioco; intanto, in quest’estate, il pensiero va al cavaliere a cui dedica un dolce messaggio.

U&D, Ida Platano ha sempre in mente lui: il messaggio della celebre dama

Dopo le frequentazioni con Marcello, Diego (con cui era pronta ad uscire) e Alessandro, soltanto citando le più importanti, la Platano ha avuto modo di rapportarsi di nuovo anche al suo storico ex, Riccardo Guarnieri.

L’uomo, ritornato in studio, ha intrapreso il suo percorso, interagendo per forza di cose anche con la dama; alla fine, i due hanno riprovato a sentirsi, ma le cose si sono interrotte subito per incomprensioni varie e tutto si è chiuso con una furibonda litigata tra i due.

Saranno bastate le vacanze a Ida per riprendersi? Per le segnalazioni, il Guarnieri avrebbe già trovato un altra dama, mentre sui social la Platano decide di dedicare un dolce pensiero ad Alessandro Rausa, cavaliere 90enne che tanto affetto le ha dimostrato.

Condividendo nelle storie un video di Witty TV (come riporta La Nostra TV), con protagonisti Alessandro e Pinuccia al concerto di Vasco Rossi, Ida si è lasciata andare ad una dolce dedica per il cavaliere. “Mi manchi, ti voglio bene Alessandro” il messaggio della dama al cavaliere, coi due che comunque salvo colpi di scena si ritroveranno insieme in studio a fine agosto, per iniziare le registrazioni.

Incerto invece il futuro di Riccardo Guarnieri, così come quello di Biagio Di Maro; i due potrebbero non esserci, mentre per quanto riguarda i tronisti, almeno inizialmente, dovrebbero essere tutti volti nuovi.