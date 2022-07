Sugo acido: il rimedio della nonna che funziona

Ecco il rimedio della nonna altamente efficace e utile che vi servirà a porre rimedio in caso di sugo acido. Si tratta di un metodo estremamente funzionale

Mangiare il sugo la domenica è un’abitudine a cui milioni di italiani non vorrebbero mai rinunciare. Il pranzo domenicale, infatti, è spesso scandito da sapori della terra e profumi che solo un ingrediente speciale e tanto invidiabile come il pomodoro può offrire.

Tuttavia, non è affatto raro che capiti di commettere un errore che possa rovinare non ben poco le nostre intenzioni di realizzare un sugo perfetto e saporito. Può capitare, infatti, di dare al nostro sugo un sapore acido che potrebbe dare fastidio ai nostri commensali. In questo articolo, quindi, vogliamo mostrarti il rimedio della nonna altamente efficace e utile che vi servirà a porre rimedio in caso di sugo acido. Ecco come fare.

Ecco il rimedio della nonna per il sugo acido

Il pomodoro è uno degli ingredienti più buoni, saporiti e diffusi in tutto il nostro Paese. Si tratta di un alimento che riesce a far compiere il salto di qualità ai nostri piatti e, se nostrani e freschi, donano alla nostra pietanza colore e sapore. Tuttavia, non è affatto raro compiere degli errori anche gravi. Ecco, quindi, il rimedio della nonna che vi servirà a risolvere il problema del sugo acido.

Spesso, infatti, quando ci accorgiamo che nel nostro sugo è presente un po’ di acidità ci buttiamo giù e, nei casi più gravi, decidiamo di buttare tutto. Fortunatamente esistono metodi utili per ridurre o anche eliminare l’acidità del pomodoro. Ecco alcuni rimedi molto utili ed efficaci.

Bicarbonato di Sodio

Ovviamente, non poteva affatto mancare uno degli ingredienti più utili ed efficaci in cucina: il bicarbonato di sodio. Sarà infatti necessario aggiungere una piccola quantità di bicarbonato di sodio all’interno della pentola e aspettare che faccia il suo dovere contro l’acidità;

Zucchero

Si tratta del metodo più utilizzato e utile per porre rimedio al sugo acido. Questo alimento, infatti, ci permette di eliminare con efficacia l’acidità. Una volta che il sugo inizierà a bollire, infatti, aggiungete il sale e una piccola quantità di zucchero. Mescolate con cura e avrete ridotto notevolmente l’acidità del pomodoro;

Patate e carote

L’ultimo metodo riguarda l’utilizzo di patate e carote. Questi due incredibili ingredienti permettono infatti di migliorare il livello di sapidità e assorbire l’acidità. Servirà solo sbucciare una patata o una carota e lasciare che venga cotta insieme al sugo.