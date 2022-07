Giulia De Lellis: la notizia è arrivata! Evviva

Giulia De Lellis, la notizia è arrivata: l’influencer ex di Uomini e Donne racconta i suoi pensieri sulla sua vita sentimentale.

Dopo la presenza a Uomini e Donne e la sua storia (naufragata) con l’ex-tronista Andrea Damante, Giulia De Lellis si è da tempo affermata non soltanto come influencer, ma anche come modella e testimonial di vari celebri brand del mondo della moda.

Seguitissima dal pubblico, la De Lellis ha ancora una volta affidato i suoi pensieri al suo profilo Instagram, facendo intuire qualcosa ai fan; potrebbe davvero arrivare la notizia? Ecco la situazione.

Giulia De Lellis, la notizia è arrivata: cosa sta succedendo?

Ormai da diverso tempo, l’influencer sta vivendo una bellissima storia d’amore con l’imprenditore Carlo Beretta, con cui spessissimo si è mostrata sui social; la relazione tra i due pare stia andando a gonfie vele, tanto che in molti si chiedono se presto non arriveranno a compiere il grande passo.

Sulla questione è intervenuta(come riporta anche La Nostra Tv) direttamente la De Lellis tramite alcune storie su Instagram, dove ha raccontato di come la presenza ad un matrimonio abbia emozionato parecchio Carlo.

“Sono molto preoccupata perché ieri lui si è straemozionato a questo matrimonio, iniziava a fare dei discorsi strani” ha spiegato l’influencer, che “teme” che il suo fidanzato possa farle presto la proposta.

“Si è emozionato da morire, io ora preferirei pensare alla casa, insomma con calma! Abbiamo dei progetti da realizzare prima e poi con calma mi sposerei, mentre lui lo vedo carico. Che paura” ha concluso la De Lellis in un video, confessando appunto i suoi pensieri a tutti i suo follower.

Nonostante i ‘pensieri’ di Carlo, il matrimonio è andato comunque molto bene e la coppia si è divertita molto: “Ieri ci siamo divertiti da morire al matrimonio dei ragazzi, è stato stupendo, pioggia a parte ma secondo me è stato divertente anche per quello, sposa bagnata sposa fortunata” ha spiegato.

Beretta farà davvero la proposta, oppure aspetterà di stabilizzare ulteriormente il suo rapporto con Giulia? Di sicuro, in caso l’evento susciterà la curiosità dei fan e non solo.