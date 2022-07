Vediamo insieme come possiamo realizzare una ricetta incredibilmente buona ma in una sua versione che fa attenzione alla linea.

Come sapete ci piace proporvi delle ricette che siano buone e spesso anche leggere perchè i questo momento a pochissime persone piace mangiare troppo pesante, quindi veniamo in vostro soccorso.

Oggi vi vogliamo presentare una ricetta velocissima e super speciale da realizzare anche in poco tempo di un classico della cucina italiana, ovvero la lasagna, ma non ci perdiamo in troppe parole superflue e vediamo cosa ci occorre.

Lasagna light: la ricetta che devi provare assolutamente

Gli ingredienti sembrano tanti ma non vi spaventate:

300 gr di besciamella light

250 gr di lasagne

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

4 zucchine

300 gr di funghi champignon

1/4 di cipolla

100 gr di speck

100 gr di scamorza

1/2 spicchio d’aglio

3 cucchiai di parmigiano reggiano

brodo vegetale

pepe

sale

Iniziamo subito dalla crema di zucchine, lavandole per bene, ovviamente e poi tagliando il tutto a dadini, adesso prendiamo una padella antiaderente e mettiamole dentro con poco olio ed un po’ di cipolla, lasciamo cuocere il tutto per circa 5 minuti a fiamma viva.

Fatto questo, aggiungiamo un mestolo di brodo vegetale e lasciamo andare per altri 15 minuti ma abbassando di molto la fiamma, una volta che le nostre zucchine sono cotte possiamo spengere il tutto.

Quando saranno tiepide possiamo metterle nel frullatore e farle diventare una crema senza grumi e super liscia, adesso occupiamoci dei nostri amici funghi, prendendo un’altra padella dove metteremo olio ed aglio a far rosolare appena, poi lasciano andare per circa 15 minuti.

Se, trascorso questo tempo, c’è ancora un po’ di acqua n ella padella, attendete che si ritiri del tutto e poi controllate se va aggiunto, o meno, il sale, passiamo a preparare la besciamella, ma in versione light.

Ci servono il latte e due cucchiai di maizena, la noce moscata ed il sale, quindi mettiamo il latte in una pentolino ed aggiungiamo la maizena passandola prima al setaccio, usiamo una frusta a mano per girare il tutto, poi mettiamo gli ingredienti che mancano, continuando a mescolare sempre.

Se vediamo che si addensa troppo possiamo aggiungere un cucchiaio di latte bello caldo, ed ecco che siamo pronti per realizzare le nostre super lasagne leggere, quindi in una pirofila mettiamo un po’ di crema di zucchine ed un po’ di besciamella, poi aggiungiamo le lasagne crude.

Mettiamo sopra, quindi, un po’ di crema di zucchine, la besciamella, i funghi e lo speck che abbiamo fatto a striscioline, aggiungiamo anche un po’ di scamorza che abbiamo tagliato in precedenza.

Finiamo i nostri strati e mettiamo nell’ultimo una bella manciata di parmigiano grattugiato e lasciamo andare in forno a 190 gradi per circa 25 minuti, ricordiamoci di mettere il grill per qualche momento nella fase finale della cottura.

Ecco che le nostre lasagne light sono pronte e tutti non si accorgeranno nemmeno che è una versione così particolare ma avranno il piacere di mangiarla senza problemi, continuate a seguirci per avere delle ricette facili, veloci e che non ci fanno preoccupare troppo delle calorie.