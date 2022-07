Siccità: i prodotti che spariranno presto dal supermercato

Continua l’allarme siccità nel nostro Paese: ecco quali sono i prodotti che spariranno presto dal supermercato

Nonostante una brevissima tregua caratterizzata da forti piogge e ampi temporali in larghe parti d’Italia, l’allarme siccità non è affatto rientrato e si prospettano tempi difficili per il nostro Paese. la crisi idrica sta mettendo in seria difficoltà il comparto industriale ma anche la vita quotidiana dei cittadini.

Si prospettano, infatti, conseguenze non di poco conto per gran parte della popolazione italiana a causa della mancanza di acqua. Risvolti preoccupanti che potrebbero affacciarsi nella quotidianità di tutti i giorni. Ecco, quindi, quali sono i prodotti che spariranno presto dal supermercato a causa della siccità.

Ecco quali sono i prodotti che spariranno dal supermercato a causa della siccità

La mancanza di piogge nel nostro Paese ha prodotto un’emergenza che non accenna a diminuire. La siccità che sta travolgendo gran parte del territorio italiano è infatti un problema per agricoltori e lavoratori, ma anche per le industrie e per tutti i cittadini che, presto, potrebbero modificare gran parte delle loro abitudini quotidiane.

L’estate 2022, infatti, è stata segnata da una delle più gravi crisi idriche degli ultimi settant’anni. Una situazione che, purtroppo, è aggravata dal difficile contesto socioeconomico causato dalla pandemia e dal conflitto in Ucraina, che ha prodotto in gran parte dei Paesi europei un’inflazione da spavento.

Uno dei simboli dell’emergenza idrica nel nostro Paese è quella dell’abbassamento dei livelli del Po e di molti corsi d’acqua molto importanti per la Pianura Padana. Si tratta di un gravissimo problema per l’agricoltura di quei territori.

Proprio per questo, la siccità potrebbe far sparire alcuni prodotti dal supermercato. la pasta e le verdure hanno infatti visto un incremento di prezzo rispettivamente del 13 e 21%. Ma a preoccupare è la crescita del costo dell’olio di oliva, il cui prezzo è aumentato del 70%.

L’allarme vero, però, riguarda il mais e l’olio di semi di girasole. Oltre alla siccità, un altro fattore che potrebbe causa la scomparsa di questi prodotti dai nostri supermercati è la guerra in Ucraina. il nostro Paese, infatti, acquista mais e olio di semi anche dal Paese di Zelensky che, a causa dell’invasione russa, non riesce più a garantire l’esportazione.