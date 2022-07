Che Dio ci aiuti 7: Arriva lei nel cast, una bomba!

Che Dio ci aiuti 7, arriva lei nel cast: davvero un nome bomba, tutti i fan sono già al settimo cielo per questo rumor.

Con le riprese della nuova stagione di Che Dio ci aiuti in corso, arrivano sempre nuove voci suoi prossimi episodi dell’amata fiction di Rai 1, che piano piano cominciano a prendere forma.

La prossima, come sappiamo, sarà la stagione che segnerà il progressivo addio a suor Angela, personaggio protagonista della fiction interpretato da Elena Sofia Ricci.Il cast però potrebbe presto arricchirsi di nomi davvero bomba, come l’ultimo che è emerso sul web; i fan già si entusiasmano.

Che Dio ci aiuti 7, arriva lei nel cast? Il nome bomba fa sognare

Se la possibilità che l’Azzurra di Francesca Chillemi diventi la protagonista è piuttosto alta e quasi una sicurezza, nelle scorse settimane invece l’attuale Miss Italia Zeudi Di Palma ha parlato di un provino fatto e della speranza di entrare nel cast; che possa essere lei l'”allieva” di una maturata Azzurra?

La Di Palma potrebbe però non essere l’unico nome bomba nuovo di zecca per la fiction; stando a quanto riportato da TvBlog (e ripreso da Gossip e TV) infatti, pare che un ruolo nei nuovi episodi potrebbe averlo anche Elena D’Amario, ballerina professionista che si è formata ad Amici e che collabora ancora col talent show della De Filippi.

Già lo scorso anno a rappresentare il talent show nella fiction ci aveva pensato De Martino, ma a quanto pare il ruolo della ballerina potrebbe essere più importante di un semplice cameo.

Nessun dettaglio, in questo senso, su come la D’Amario possa inserirsi nella trama col suo personaggio, ma tutto il pubblico pare già ansioso di vederla all’opera come attrice; col suo talento, la sua bellezza, la sua grazia ed eleganza, di certo non sfigurerà nemmeno in questa veste.

A dare un ulteriore indizio, sempre come riporta TvBlog, ci ha pensato poi la ballerina, che sul suo profilo Instagram ha postato un selfie che lascia intravedere un copione e con un’eloquente didascalia che recitava: “Oggi studio”; insomma, pare proprio che ci sarà!