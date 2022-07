Soluzioni geniali per migliorare la vita di tutti i giorni: ecco i ‘trucchetti’ a cui non avevi forse mai pensato per risolvere piccoli problemi.

La vita di tutti i giorni ci pone davanti non soltanto a sfide complicate, ma anche a piccoli imprevisti con cui dobbiamo comunque avere a che fare; niente di grave, certo, ma alcune volte avere una soluzione geniale per una determinata situazione può fare molto comodo.

Avevi mai pensato a questi ‘trucchetti’, tra idee, soluzioni e invenzioni fai-da-te, per affrontare comuni situazioni della vita quotidiana? Ecco qualche suggerimento che potrebbe farti davvero comodo.

Soluzioni geniali per migliorare la vita di tutti i giorni: ecco i ‘trucchetti’

Uno dei grandi ‘trucchetti’ che potrebbe esserci molto comodo in quest’estate, come riporta Virgilio, riguarda l’eliminazione delle vespe; in questo modo ci si potrà liberare di loro senza arrivare ad ucciderle.

A quanto pare, basta semplicemente preparare un insetticida naturale a base di menta piperita; basta diluire circa 30 gocce d’olio essenziale in mezzo litro d’acqua e poi versare la soluzione in un vaporizzatore, in modo da poterla applicare anche sui nidi.

Qualcosa a cui probabilmente non avevi mai pensato è invece lasciare una monetina nel frigo prima delle vacanze; qualcosa legato all’aumento di denaro? Certo che no, ovviamente! In realtà, facendo in questo modo si potrà sapere se c’è o meno in casa un calo di corrente.

Basta riempire una tazza con dell’acqua e metterla nel freezer per farla ghiacciare; una volta fatto, si può poggiare sopra la monetina e riporre di nuovo tutto nel congelatore. Se la monetina, al vostro ritorno, sarà sul fondo della tazza, vuol dire che la corrente è stata assente per un po’ e i vostri alimenti potrebbero essere compromessi; altrimenti, tutto ok!

Infine, potrebbe essere davvero utile capire come togliere le macchie di sudore dai vestiti in maniera rapida e veloce; in nostro aiuto viene il bicarbonato, sia per i capi bianchi che colorati. Riempendo una bacinella d’acqua con due cucchiai di bicarbonato, possiamo ottenere risultati sorprendenti.