Cristina D’Avena, questo lo devi sapere per forza! Le curiosità sulla celebre cantante che ha da poco compiuto 58 anni.

Senza forse rendercene conto, tanti adolescenti degli anni ‘2000 sono diventati ormai adulti, anche se nel cuore conservano sempre le sigle dei cartoni animati, e non solo.

In merito a questo, regina indiscussa delle sigle è sicuramente lei, Cristina D’Avena, che in questi giorni ha compiuto la bellezza di 58 anni portati benissimo. Ma pensate di sapere veramente tutto su di lei? Ecco qualche curiosità.

La cantante ha iscritto il suo nome nel cuore di tantissime persone grazie alla sua voce; nella sua lunghissima carriera, ha cantato le sigle di Kiss me Licia, i Puffi, Occhi di gatto, Papà Gambalunga, Batman, Pollon e tantissimi altri cartoni animati.

Ancora amatissima agli eventi, la D’Avena è una vera e propria superstar; nata il 6 luglio 1964 a Bologna, la cantante esordisce giovanissima cantando Il Valzer del Moscerino allo Zecchino d’Oro a soli 3 anni. Da quel momento in poi una brillante carriera, che l’ha portata ad essere conosciutissima da tutti.

Entra nel mondo delle sigle televisive molto presto, quando nell’ 81 canta per la serie animata giapponese Pinocchio la sigla Bambino Pinocchio, facendosi subito notare.

La carriera della D’Avena avrebbe però potuto avere un corso diverso se avesse conseguito la laurea in Medicina, che aveva quasi preso; mancavano davvero pochissimi esami per diventare neuropsichiatra infantile, ma il successo ottenuto con il canto le ha cambiato la vita e le ha fatto prendere altre strade.

Nella sua carriera ha pubblicato 313 album e 743 brani, più della metà (392) appunto sigle divise tra quelle per i cartoni animati, quelle per i telefilm e nove sigle TV, a cui si aggiungono poi 41 remix.

Il grande successo è arrivato negli anni ’80, in particolare con Kiss me Licia; nell’86 inizia a recitare nel telefilm per ragazzi Love Me Licia, dove interpreta appunto i panni della giovane Licia.