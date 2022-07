Custodia che si ingiallisce, il rimedio bomba per farla tornare subito come nuova in men che non si dica: ecco il trucco.

Lo smartphone è orma da diversi anni un nostro compagno di avventure nella vita quotidiana e, onde evitare problemi dati da piccoli incidenti e imprevisti, è sempre protetto da una cover.

Accompagnandoci in ogni momento però, il telefono può sporcarsi e impolverarsi e, di conseguenza, la cover trasparente ingiallirsi e rovinarsi; ecco il rimedio bomba per farla tornare come nuova in men che non si dica.

Custodia che si ingiallisce: il rimedio bomba per farla tornare subito come nuova

Nel caso della cover del telefono, quasi mai pulire con una pezza imbevuta d’acqua può essere efficace e far tornare la cover pulita; per questo, un ‘trucco’ per riuscirsi è sicuramente gradito.

Per prima cosa, come riporta il sito Proiezioni di Borsa, dobbiamo rimuovere la custodia dal cellulare e riporla dentro un sacchetto; a questo punto, riempire il sacchetto con una soluzione di acqua e candeggina delicata, così che possa agire e detergere.

Chiudendo il sacchetto, basteranno circa 10-15 minuti affinché la soluzione agisca e la cover diventi nuovamente pulita; per concludere l’opera di pulizia, si può poi pulire la custodia con una pezza abrasiva e poi risciacquarla abbondantemente sotto il lavandino.

Con questo facile e rapido metodo, la custodia del telefono riacquisterà la sua brillantezza originale, tornando davvero come nuova; se vedete che anche la vostra cover sta cominciando ad ingiallirsi, potete sottoporla già a questa soluzione ed evitare che lo sporco peggiori arrivando a diventare un marrone poco piacevole.

Importante, per la pulizia, è evitare comunque di utilizzare il bicarbonato di sodio; sebbene, in generale, nella pulizia è spesso un ottimo alleato, difficilmente da solo il bicarbonato riesce a togliere il giallo dalla cover, a differenza invece magari degli effetti più che positivi per la pulizia e la detersione di tanti altri oggetti domestici, anche essendo in grado di rimuovere gli odori forti.