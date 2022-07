Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli c’è crisi? I rumors sulla situazione: i due sono molto seguiti da quando la donna è apparsa in tv.

Paolo Bonolis è ormai da decenni un volto amato della televisione italiana, ma lo scorso anno (dopo tanto lavoro ‘dietro le quinte’ come autrice e non solo) anche sua moglie Sonia Bruganelli si è messa in mostra nello studio del Grande Fratello Vip.

Per la prossima edizione, la Bruganelli tornerà come opinionista e di sicuro avrà modo di sfoggiare ancora la sua personalità; intanto finisce al centro di voci di gossip, ecco i rumors.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli c’è crisi? I rumors sulle frasi social

La conferma della Bruganelli anche per la prossima edizione del GF Vip ha puntato nuovamente i riflettori sull’autrice romana, che negli ultimi giorni oltre ad essere stata protagonista di un siparietto social sull’inizio del reality show, ha pubblicato un tweet piuttosto criptico che ha dato il via ad alcune voci (come riporta anche Gossip e TV).

“Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai #life” il tweet della Bruganelli, che poi quasi una settimana dopo ha ancora riflettuto sul sentimento: “L’amore non è mai quello che sembra; è spesso quel che sembra, ma non è”.

Alcuni fan hanno subito pensato, come spesso succede quando si pubblicano frasi del genere, che fosse in atto una crisi con Bonolis; in realtà, il fatto di postare determinate cose quando si è impegnati non è per nulla sinonimo di una separazione imminente.

Infatti, proprio in queste ultime ore, a fugare ogni dubbio ci ha pensato la stessa Sonia tramite un video pubblicato su Instagram; come si vede sul suo profilo, il video la riprende ballare insieme a suo marito in modalità ‘disco’ direttamente da Formentera, luogo in cui si stanno godendo le vacanze.

“Life in Formentera 2.0. 🤷‍♀️😜 that’s life 😎😎😎” scrive la Bruganelli, mostrando col video la grande sintonia che ha col marito, con cui si diverte sempre davvero tanto: altro che crisi, insomma!