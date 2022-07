Grande Fratello Vip: succederà per la prima volta, incredibile

Grande Fratello Vip, succederà per la prima volta: davvero incredibile, ecco cosa aspetta ai telespettatori per la nuova edizione.

Solo i mesi estivi separano ormai il pubblico dalla nuova edizione del Grande Fratello Vip, che comunque ha tenuto compagnia a tutti e intrattenuto fino allo scorso marzo.

Tra i tanti rumor circa i concorrenti, con le opinioniste che orma dovrebbero essere Orietta Berti e di nuovo Sonia Bruganelli, ne arriva uno anche sulla durata; questa volta, però, a parlare è direttamente Pier Silvio Berlusconi.

Grande Fratello Vip, succederà per la prima volta: le anticipazioni di Pier Silvio Berlusconi

Anno dopo anno, il Grande Fratello Vip sembra durare sempre di più: quasi come un campionato calcistico, Alfonso Signorini potrebbe essere impegnato più del previsto anche per la prossima edizione.

Stando a quanto rivelato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti 2022/2023 infatti, la nuova edizione del reality show dovrebbe battere ogni precedente record.

“I reality hanno una forza devastante, facciamoceli piacere. Il Grande Fratello Vip quest’anno batterà ogni record di durata, se mi sente Signorini” ha spiegato l’amministratore delegato di Mediaset, come riporta La Nostra TV.

Già l’edizione dello scorso anno, in termini di durata, ha stabilito un record; aspettiamoci dunque di vedere un GF Vip oltre i sei mesi, magari aumentando fino a sette mesi di messa in onda.

Davvero tantissimo, con Signorini che sarà chiamato agli straordinari; ad aiutare il conduttore dovranno essere, oltre le due opinioniste, soprattutto i concorrenti. In merito agli inquilini della casa di Cinecittà per questa nuova edizione, la pagina Instagram Very Inutil People riporta un’indiscrezione bomba: a quanto pare, i primi tre concorrent per questa settima edizione dovrebbero essere la popolare rapper Chadia Rodriguez, Asia Gianese e l’ex di Belen Rodriguez, l’hair stylist Antonino Spinalbese.

In queste ultime settimane si sono rincorsi tantissimi rumor, tanto che secondo alcuni sarebbe saltata la trattativa col noto attore di film per adulti Max Felicitas, mentre il GF Vip 7 potrebbe anche partire prima del previsto, già dalla seconda settimana di settembre.