Mara Venier, gambe in primo piano: una visione! La ‘zia’ incanta e diverte i suoi fan sui social, davvero insuperabile.

Mara Venier ha concluso un’altra stagione alla grande alla guida di Domenica In; la conduttrice è ormai una vera e propria istituzione alla Rai, anche se presto potrebbe decidere di smettere con la tv.

Da decenni ormai, la ‘zia’ è però anche un’icona di sensualità e di bellezza; il successo tra gli anni ’80 e ’90 l’ha fatta definitivamente amare dal pubblico, che l’adora anche oggi. Attivissima sui social, ha recentemente pubblicato un video dove mette le gambe in primo piano: una visione!

Mara Venier, gambe in primo piano, una visione! Il simpatico video

Arrivata a più di 70 anni, la ‘zia’ è davvero ancora amata da tutto il pubblico, che ricorda anche la sua florida bellezza agli esordi come attrice e non solo. Per questo, tutti seguono sempre con molta curiosità i suoi post, dato che la Venier decide spesso di affrontare la vita con ironia; l’ultimo video condiviso ne è la dimostrazione.

Come si vede dall’ultimo post pubblicato infatti, la Venier ha deciso di farsi riprende mentre pulisce la sua terrazza; la conduttrice si diverte a sciacquare con il tubo indossando una maglietta lunga a mo’ di vestito.

Con tanta allegria, la ‘zia’ decide anche di rinfrescarsi da sola con il tubo; tutto questo, mentre nel video sono in primo piano le sue gambe! “😂😂Non cominciate a dire che spreco l’acqua…le cagate dei gabbiani come le

lavo???? lecco????” scrive Mara scherzando col suo pubblico nella didascalia del video, che potete vedere cliccando QUI.

Tantissimi i mi piace per il post della conduttrice, sempre molto seguita; tantissimi poi anche i commenti, sia da parte dei suoi follower che da parte di amici o colleghi, vip e non.

“Attenta che a piedi nudi scivoli!!!” scrive Rita Dalla Chiesa, mentre Marcelo Burlo invoca la Venier come “Miss maglietta bagnata”. Tra i tanti commenti in molti sottolineano la simpatia della conduttrice, anche se altri impostano la discussione sull’importanza di preservare l’acqua in questo periodo di siccità.

A prescindere da tutto, passata l’estate Mara pare essere di nuovo pronta a prendersi la scena su Rai 1, e non solo; ormai, è una delle regine della televisione italiana.