WhatsApp, arriva la funzione che tutti aspettavano da molto tempo: quella che permette di escludere il contatto.

Continuano ad arrivare novità per l’utilizzatissima app di messaggistica, che ormai da diversi anni domina le nostre vite; che sia per lavoro o per la vita privata, le nostre conversazioni virtuali passano in larga parte da WhatsApp.

L’app, per questo, viene sempre sottoposta a continui aggiornamenti, pronti a migliorare il servizio offerto da WhatsApp; ecco in arriva la nuova funzione escludi contatto, che in molti aspettavano ormai da tempo.

WhatsApp: la funzione che tutti aspettavano, escludi contatto

L’applicazione sembra stia sempre di più implementando le funzionalità per la privacy dei suoi utenti; in merito a questo è arrivata una nuova funzione annunciata direttamente dall’applicazione sul proprio account Twitter.

“Per proteggere ulteriormente la vostra privacy online, stiamo implementando nuove opzioni per le impostazioni di controllo della privacy. Ora potete selezionare chi dal vostro elenco di contatti può vedere il vostro Stato, Foto del profilo, Informazioni e Ultimo visto“ si legge nel tweet dell’account ufficiale.

In pratica dunque, è ora possibile escludere determinati contatti da varie attività riguardanti il nostro profilo, compreso il vedere la foto, le Informazioni, l’Ultimo accesso e lo Stato Whatsapp; non tutti i contatti che hanno il nostro numero sono ‘stretti’ e dunque questa funzionalità permette di non condividere determinate informazioni con chiunque.

Prima dell’aggiunta di questa funzione era possibile solamente scegliere se condividere queste informazioni “con tutti”, “solo con i contatti” oppure “non condividere”; questa nuova opzione, testata a lungo prima di essere lanciata, permette ora di decidere in maniera più accurata con chi condividere le informazioni.

Quanto, in generale, agli aggiornamenti per l’applicazione, non finiranno di certo qui; tante altre implementazioni infatti sono in arrivo, in modo tale da rendere sempre migliore l’esperienza degli utenti.

Nello specifico, si attende ormai da diverso tempo la possibilità di modificare messaggi inviati, comunque operazione difficile vista la crittografia end-to-end. Inoltre, si starebbe lavorando anche all’utilizzo di un unico profilo su due smartphone diversi, anche se dovrebbe essere esclusiva della versione Premium.