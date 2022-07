Allenamento: quando bevi? L’errore che facciamo tutti

Fare allenamento è importantissimo per il nostro corpo e la nostra forma, ma quanto bevi? Ecco l’errore che facciamo tutti

Con l’arrivo dell’estate ricominciano i peridi al mare, in montagna al fresco e tutte quelle occasioni in cui ci concediamo una semplice canotta, un costume o il torso nudo. Questo periodo dell’anno è inoltre molto particolare in quanto risveglia in noi la voglia di riprendere il controllo di noi stessi e mantenerci in forma.

Jogging, atletica, pesistica, nuoto, fitness, sono solo alcuni degli sport che, tra la primavera e l’estate vengono praticati da chi vorrebbe finalmente ritornare in forma e mantenere la giusta forma fisica. Fare allenamento, infatti, è importantissimo per il nostro corpo e la nostra forma, ma quanto bevi? Ecco l’errore che facciamo tutti.

Quanto bevi quando fai allenamento? Ecco l’errore che facciamo tutti

Integrare il nostro corpo di liquidi è fondamentale per assistere ad un corretto funzionamento del nostro organismo ed evitare problemi per le nostre cellule e organi a causa della disidratazione. A maggior ragione, è importante assumere le giuste quantità di acqua nei periodi in cui decidiamo di fare allenamento.

Durante le sessioni, infatti, è importantissimo integrare la giusta quantità d’acqua, in modo da recuperare in maniera ottimale i liquidi persi a causa della sudorazione. Quanto bevi quando fai allenamento? Ecco l’errore che facciamo tutti.

Uno degli errori principali che facciamo durante le nostre sessioni di allenamento è quello di non bere nulla durante la sessione, per poi reidratarsi in abbondanza una volta finito. Tuttavia, si tratta di tempistiche sbagliate. Sarebbe utile, infatti, pianificare al meglio l’idratazione durante l’allenamento e avere sempre a portata di mano dell’acqua.

Ovviamente, l’errore più diffuso è quello di non bere affatto durante la sessione di allenamento. Il consiglio è quello di bere mezzo litro d’acqua nelle due ore precedenti all’allenamento e un ulteriore mezzo litro d’acqua 20-30 minuti prima di iniziare. Ricorda poi di bere ancora dell’acqua ogni 10-15 minuti durante la sessione di allenamento, in modo da recuperare subito i liquidi persi.

Tra le bevande scelte per l’idratazione durante l’allenamento ce ne sono molte consigliate e altre meno adatte. Il consiglio è quello di evitare l’utilizzo di bevande energetiche e preferire integratori al sodio, manganese e potassio.