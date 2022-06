Ballando con le stelle, arriva lei: cosa ne pensi? Il nome che potrebbe figurare tra i concorrenti fa sognare i fan, ecco di quale si tratta.

Continuano a diffondersi le voci sulla prossima edizione di Ballando con le stelle, tra i programmi più attesi del prossimo autunno; anche per la stagione televisiva 2022-2023 (che per quanto riguarda la Rai significa anche Mondiali 2022, per la prima volta in inverno) la Carlucci sarà protagonista su Rai 1.

Ma quali saranno i nuovi concorrenti per quest’edizione 2022 del programma? Stanno già circolando diversi nomi e a quanto pare, uno in particolare, accende davvero la fantasia dei telespettatori; ecco chi potrebbe arrivare sulla pista di Rai 1, da non credere.

Ballando con le stelle, arriva lei: cosa ne pensi? Il nome fa sognare

Sono diversi i nomi che in quest’ultimo tempo vengono accostati al programma di Milly Carlucci, tra clamorosi ritorni (come la voce su quello di Carol Alt) e volti completamente nuovi al programma, come magari Bianca Guaccero o Paola Barale.

Di certo ,la Carlucci il prossimo autunno darà modo di vedere al pubblico tantissime stelle pronte ad esibirsi a passi di danza, tra cui ci potrebbe essere anche Drusilla Foer.

L’artista ha conquistato il pubblico con la sua performance a Sanremo e, mantenendo sempre moderazione ed equilibrio, è apparsa successivamente più volte in tv.

Di recente, è stata protagonista ne L’almanacco del giorno dopo, approfondendo particolari tematiche prima del TG 2; il programma ha superato una media del 4% di share in termini di ascolti e pare proprio che la Foer sarà su Rai 2 anche il prossimo anno, ma da dicembre 2022.

Che nei mesi precedenti Drusilla decida davvero di mettersi in gioco al programma di Milly Carlucci? A lanciare la voce BubinoBlog, che ha ipotizzato la presenza della Foer dallo scambio di battute col celebre ballerino Vito Coppola.

“Lei l’ha mandato qualcuno della Rai per farmi fuori… Coletta ha detto: vai e ammazza la vecchia, stroncala e io invece traaak!” ha scherzato Drusilla col ballerino, che dal canto suo invece ha dichiarato apertamente: “Ti aspetto sempre”. Drusilla e Vito saranno una delle nuove coppie per la prossima edizione? In un senso o nell’altro, nei prossimi mesi ne sapremo di più.