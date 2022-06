Smalto: così sei perfetta in due minuti

Ti piacerebbe avere sempre delle unghie perfette? Da non credere, prova questa tecnica per mettere lo smalto, ci vogliono solo 2 minuti. Scopriamo nel dettaglio come fare.

Nell’ultimo periodo sempre più donne si sono appassionate al nail-art, c’è chi proprio non può farne a meno. Ma non solo, anche molti uomini si stanno tingendo le unghie, ecco perché oggi vi sveleremo un trucco per far asciugare velocemente lo smalto. Siete curiosi di scoprire come fare? Vediamolo insieme.

Avere delle mani curate è sicuramente il miglior biglietto da visita che possa avere, sappiamo però, che quando ci mettiamo lo smalto una delle cose più difficili e farlo asciugare. Spesso ci impiega davvero troppo, per questo motivo vi sveleremo un modo facile e veloce per risolvere il problema.

La prima cosa da sapere è che anche il modo in cui si mette lo smalto è fondamentale per ottenere un buon risultato. Inoltre, anche una buona asciugatura è necessaria per avere delle unghie perfette. Se quindi volete velocizzare questa operazione, vi sveliamo alcuni consigli utili da mettere in pratica.

Scopriamo insieme come fare.

Unghie: ecco come asciugare velocemente lo smalto

Esistono ben due modi per asciugare più velocemente lo smalto, il primo a base di ghiaccio, invece il secondo è con il phon per capelli.

Quando vogliamo utilizzare l’asciugacapelli è necessario utilizzare la funzione a freddo, impostatelo quindi alla temperatura più bassa e tenetelo ad una distanza di circa 15 cm dalle mani. In questo modo, l’aria fredda farà asciugare più velocemente lo smalto, vorranno solo 2 minuti.