Paradiso delle signore 7: chi lascia e anticipazioni bomba!

Ecco come sarà formato il cast del Paradiso delle signore 7: chi lascia e chi resta secondo le anticipazioni bomba

È quasi tutto pronto per la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. La serie tv italiana, ormai giunta alla sua settima edizione, sta appassionando i fan e in tantissimi vorrebbero conoscere quelle che sono le anticipazioni per la prossima stagione.

Ci sono, infatti, numerose novità e scoop che interesseranno la soap opera made in Italy, a partire dal cast di quella che sarà una stagione avvincente e interessante. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, ci saranno degli importanti cambiamenti nel team: ecco chi lascia e chi resta secondo le anticipazioni bomba.

Il Paradiso delle signore 7: ecco chi lascia la soap

Sono arrivate le prime anticipazioni della prossima stagione de Il Paradiso delle Signore. Durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai, infatti, sono state diffuse quelle che sono le notizie riguardo gli addii e i nuovi ingressi in una delle serie tv più amate degli ultimi anni.

A capo del grande magazzino ci sarà ovviamente Vittorio Conti e Adelaide di Sant’Erasmo. Quest’ultima, infatti, ha ottenuto illegittimamente le quote di Umberto Guarnieri e ora vuole mettere i bastoni tra le ruote al lavoro di Flora Gentile, in modo da spingere per un suo licenziamento.

Nonostante le tensioni e i caratteri opposti, Vittorio e Adelaide dovranno quindi lavorare insieme ma, inaspettatamente, ai conflitti e i diverbi si sostituirà il dialogo e una leggera simpatia. Potrebbe infatti nascere un rapporto che i telespettatori non si aspettavano.

Intanto, Alfredo Perico verrà assunto nel grande magazzino come aiuto in ciclofficina. Alfredo non perderà tempo e inizierà da subito a corteggiare una delle Veneri, però senza successo. Nel frattempo Salvatore è innamoratissimo dopo il matrimonio con Anna, ma a rovinare la gioia è una telefonata inaspettata per Anna, la quale la costringerà a partire.

Ecco chi partirà: per la prossima stagione de Il Paradiso delle Signore, non ci sarà Caterina Bertone (Beatrice), oltre a Luca Bastianello (Dante), Neva Leoni (Tina), Luca Capuano (Sandro), Giulia Chiaramonte (Sofia), Luca Grisponi (Nino).

Potrebbero, invece, aggiungersi al cast de Il Paradiso delle Signore 7, Chiara Baschetti, Clara Danese, Elvira Camarrone e Gabriele Anagni, mentre non c’è ancora nessuna notizia ufficiale riguardo Ronn Moss.