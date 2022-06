Calorie, bruciane il doppio camminando così: i consigli per mantenersi in forma e allo stesso tempo godersi l’aria aperta.

Mantenersi in forma è sempre importante per il nostro benessere, sia fisico che mentale; specie d’estate poi, cerchiamo tutti di prestare maggiore attenzione alla cura del nostro corpo.

Se sei solito camminare all’aria aperta, questi consigli potrebbero fare al caso tuo, così come invece se vuoi iniziare ad aggiungere questa salutare attività alla tua routine quotidiana; ecco i consigli per bruciare più calorie.

Calorie, bruciane il doppio camminando così: i consigli

Stando a quanto riporta il sito Rimedi in casa, ci sono diverse piccole accortezze per migliorare gli effetti della camminata, che fa comunque sempre bene ed è adatta anche alle persone meno allenate.

Per prima cosa, è importante indossare un abbigliamento comodo, meglio se da allenamento; oltre ad essere più funzionale ai movimenti, l’abbigliamento sportivo accentua la sensazione psicologica dell’attività fisica, dandoci l’idea di essere in tutto e per tutto all’interno di una sessione di allenamento e, dunque, motivandoci di più.

Per camminare all’aria aperta sempre meglio scegliere, specie d’estate, orari dove fa meno caldo; la mattina presto o al tramonto potrebbero essere delle buone soluzioni per un paesaggio ancora più suggestivo e un’aria più fresca.

Durante la camminata possiamo anche provare, nel caso ce la sentissimo, di aumentare la difficoltà aggiungendo del peso; possiamo utilizzare dei manubri, delle fasce pesate da mettere alle gambe o degli zaini, in modo da rendere leggermente più faticoso l’esercizio ma di sicuro più soddisfacente.

Sullo stesso principio l’aggiungere dei tratti in salita, che così come l’aggiunta di pesi ci permette di faticare di più e dunque di bruciare più calorie; il nostro corpo è abituato a camminare a favore di gravità e dunque, camminando in salita, facciamo un maggiore sforzo.

Un’altra variante che possiamo aggiungere è la camminata veloce; in alcuni tratti del nostro percorso, possiamo provare ad accelerare il passo, così da allenare e piano piano migliorare la nostra resistenza cardiovascolare.

Infine, l’ultima alternativa durante la camminata riguarda fare alcuni passi all’indietro; anche qui, essendo un modo inusuale di camminare, alleneremo i muscoli in maniera diversa bruciando più calorie. Attenzione però all’ambiente che vi circonda, specie camminando all’indietro.