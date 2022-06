Ballando con le stelle, la notizia che tutti aspettavano: in attesa della nuova edizione una bella notizia per la produzione e non solo.

In questi mesi estivi sarà molta la curiosità intorno ai nuovi volti che parteciperanno a celebri programmi, come il Grande Fratello Vip o Ballando con le stelle; il pubblico è in attesa di scoprire il cast ufficiale del programma di Milly Carlucci, mentre giungono sempre più rumors a riguardo.

Nel frattempo, pare sia arrivato davvero la notizia che tutti aspettavano ormai da tempo e che fa felice non soltanto tutta la produzione, ma anche il pubblico che segue con affetto lo show; eccola.

Ballando con le stelle, la notizia che tutti aspettavano: ecco di cosa si tratta

A quanto pare all’interno del programma di Rai 1 è pronta ad arrivare la cicogna; stando a quanto riportato infatti, Samuel Peron diventerà presto papà. La compagna del celebre ballerino professionista, la modella e attrice Tania Bambaci, è infatti incinta, come si vede dal nuovo post pubblicato dallo stesso ballerino su Instagram.

“Il più bel regalo che potessimo desiderare” ha scritto il ballerino su Instagram, con tanto di foto dove bacia il pancione della sua amata Tania, con cui è più felice che mai dopo aver affrontato una piccola crisi.

I due, dopo anni di convivenza e tantissimi insieme (quasi dieci), si erano infatti leggermente allontanati durante la pandemia, per poi capire di non poter stare l’uno senza l’altra e decidere anche di sposarsi; la cerimonia si sarebbe dovuta tenere nel 2021, ma alla fine il matrimonio è stato rimandato.

Alla fine, a suggellare il loro amore non è ancora arrivato il fatidico “sì”, ma presto arriverà un meraviglioso bambino che sarà amato tantissimo dalla mamma, dal papà e da tutta la famiglia di Ballando con le stelle.

Al momento non è ancora noto il sesso del nascituro, che verrà forse svelato dai due nelle prossime settimane; la Bambaci dovrebbe partorire all’incirca tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.