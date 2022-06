Sei a dieta ma non sai mai cosa mangiare quando vai fuori a cena? Non preoccuparti, ecco alcuni consigli utili per evitare di sgarrare. Scopriamo nel dettaglio cosa fare e come comportarsi.

Con l’arrivo dell’estate, molte persone pensano immediatamente alla fatidica prova costume. Di conseguenza iniziano diete restrittive e allenamenti intensi. Ovviamente, con queste belle giornate iniziano ad arrivare gli inviti da parte di amici e parenti per apertivi o cene. Ma come possiamo fare a non sgarrare?

Sappiamo che mettersi a dieta comporta una serie rinunce, ricordatevi però che non è necessario barricarsi in casa ed evitare gli appuntamenti in compagnia. Infatti, seguire un regime alimentare sano, non vuol dire fare a meno della propria vita sociale. Quello che dovrete fare è semplicemente trovare la forza e la volontà di non esagerare.

Sicuramente, una bella serata con gli amici non farà altro che aiutarvi a raggiungere prima i vostri obbiettivi, soprattutto se riuscirete a rinunciare alle abbuffate. Ovviamente, un giorno di sgarro a settimana è consentito, un consiglio è sempre quello di non esagerare.

Per fortuna esistono alcune strategie che possiamo utilizzare per non mandare a monte tutti i sacrifici fatti fino ad oggi. Siete curiosi di scoprire come fare? Vediamolo insieme.

Dieta: ecco come evitare si sgarrare in compagnia

Anche se si è a dieta, non bisogna assolutamente rinunciare alle uscite con gli amici. Inoltre, una serata allegra non potrà farvi altro che bene, sicuramente vi renderà più determinati a raggiungere i vostri obbiettivi. Sappiamo allo stesso tempo, che non è facile rinunciare a qualche sfiziosità durante le cene o gli aperitivi.

Ma non preoccupatevi, esistono alcune strategie che possiamo mettere in atto quando siamo fuori a cena.

Inoltre, potreste decidere di organizzare una serata con gli amici a casa vostra, in questo modo preparerete voi stessi il menù. Per non essere tentati, vi basterà preparare delle porzioni più piccole per voi stessi, mentre per gli altri commensali servirete delle porzioni standard.

Lo stesso vale per il vino, potreste decidere di proporre anche una versione analcolica come bevanda. Ma se invece dovete cenare fuori, come possiamo fare? La prima cosa da fare è ordinare per primi, per non cadere in tentazione sentendo gli ordini degli altri commensali.

Potreste decidere di operatore per la classica bistecca ai ferri, oppure un trancio di pesce. Sicuramente ci saranno moltissime scelte sane che potreste prendere. Inoltre, ricordate di accompagnare sempre il tutto con un contorno di verdure.

Voi cosa ne pensate?