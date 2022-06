Deodorante fai da te: 6 ricette bomba che funzionano

Ti mostriamo 6 ricette bomba che ti permetteranno di realizzare un deodorante fai da te con efficacia, senza spendere troppo

Con l’arrivo dell’estate l’utilizzo del deodorante è sempre più importante per la cura del proprio corpo. È molto facile, infatti, sudare durante le ore delle calde giornate estive. È proprio in questo periodo, infatti, che gli acquisiti di deodorante schizzano alle stelle.

Questo prodotto viene utilizzato infatti per mantenere fresco il proprio corpo ed evitare che ci possano essere cattivi odori. Ma, proprio a causa del suo frequente utilizzo, questo prodotto rappresenta un costo non così indifferente. Ecco perché vogliamo mostrarti 6 ricette che ti permetteranno di realizzare un deodorante fai da te con efficacia, senza spendere troppo.

Come realizzare un deodorante fai da te

Sapevi che è possibile realizzare un deodorante fai da te utilizzano alcuni prodotti naturali e di facile reperibilità? Basta usare un po’ di ingegno e tanta pazienza per ottenere un risultato più che soddisfacente e utile per la cura del tuo corpo. Ecco, quindi, 6 ricette bomba che funzionano.

Deodorante con sale, arancia e limone

Realizzate il deodorante con alcuni ingredienti naturali:

1 tazza di sale marino;

1 litro d’acqua;

3 limoni;

3 arance;

3 cucchiaini di bicarbonato.

Dopo averli lavati, grattugiate i 3 limoni e le 3 arance. Poi mettete l’acqua in un pentolino e aggiungete le scorze portando ad ebollizione, per circa 5 minuti. Successivamente, filtrate il tutto in modo da eliminare le bucce e lasciate poi raffreddare. Poi aggiungete il bicarbonato e il sale, mescolate e mettete il composto in uno spray vuoto.

Deodorante di olio di cocco e oli essenziali

3 cucchiai di olio di cocco;

10 gocce di olio essenziale di lavanda;

70gr di amido di mais;

70gr di bicarbonato;

10 gocce di olio essenziale di menta.

Mettete tutti gli ingredienti all’interno di una ciotola e mescolateli con attenzione a non formare grumi. Successivamente, mettete il composto in un contenitore e utilizzatelo.

Deodorante all’olio di cocco e burro di karité

3 tazze di bicarbonato;

2 tazze di burro di karité;

2 tazze di amido di mais;

3 tazze di olio di cocco.

Mettete l’olio di cocco e il burro di karité all’interno di un pentolino. Successivamente fate sciogliere a fiamma bassa gli ingredienti, mentre mescolate. Poi aggiungete il bicarbonato e l’amido di mais, aggiungendo a piacere 4 gocce di olio essenziale di vostro gradimento. Lasciatelo raffreddare e sarà pronto all’uso.

Deodorante al rosmarino, limone e amamelide

3 gocce di olio essenziale al limone;

10 gocce di estratto amamelide;

4 cucchiai di rosmarino;

20ml di alcool 90°;

100ml di acqua.

In un pentolino, mettete l’acqua e portatela ad ebollizione, successivamente aggiungete il rosmarino e lasciate cuocere per circa 3 minuti. Lasciate riposare per 10 minuti tenendo il coperchio e, successivamente, mettete l’olio essenziale al limone, l’alcool e l’estratto di amamelide. Mescolate il tutto e trasferito il composto in un barattolo di vetro.

Deodorante all’olio di timo, di ricino, c’era d’api e burro cacao

Olio essenziale di timo bianco (15 gocce), cocco (1 cucchiaio), ricino (3 gocce), lavanda (25 gocce), rosamarino (15 gocce);

½ cucchiaio di burro cacao;

½ cucchiaio di cera d’api.

In un pentolino, aggiungete la cera d’api e il burro cacao, scioglieteli a bagnomaria e mescolate, aggiungendo gli oli essenziali. Successivamente, lasciate raffreddare e e mettete il composto in un contenitore.

Deodorante al Tea Tree Oil

10 gocce di tea tree oil;

3 cucchiai di olio di cocco;

3 cucchiai di amido di mais;

3 cucchiai di bicarbonato.

Aggiungete bicarbonato, amido di masi e gocce di tea tree olio in una ciotola. Poi mescolate e unite l’olio di cocco fino ad ottenere una cremina densa. Successivamente, trasferite il composto in un barattolino e conservatelo in frigo.