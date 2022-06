Gf Vip, pare proprio che Signorini voglia Gemma e Giorgio: i due volti noti grazie a Uomini e Donne sbarcheranno al reality show?

E’ partito orma da tempo il toto-nomi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che prenderà il via come sempre il prossimo settembre; sono tantissimi le voci e i rumors che si rincorrono, sia per i concorrenti che per gli opinionisti.

Per questi ultimi, un’ultima voce vorrebbe addirittura come candidati Morgan e Asia Argento, mentre secondo un nuovo rumors il conduttore vorrebbe come inquilini Gemma Galgani e Giorgio Manetti, volti noti grazie al trono over di Uomini e Donne.

Gf Vip, Signorini vuole Gemma e Giorgio: l’ex-coppia di Uomini e Donne nella casa?

Nella scorsa edizione, abbiamo visto diverse vecchie conoscenze del dating show di Maria De Filippi: Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Alessandro Basciano. Per questo, non sorprenderebbe che Signorini tornasse a ‘pescare’ da Uomini e Donne per i suoi concorrenti; nessuno però, almeno fino ad ora, pensava che i prescelti potessero essere proprio Gemma e Giorgio.

Stando ad alcune indiscrezioni rivelate da Nuovo TV, Signorini vorrebbe proprio i due all’interno della casa; Manetti, tornato single, è da tempo lontano dal dating show ed ha provato ad iniziare una carriera nel cinema, mentre Gemma fa sempre parte del programma ma, negli ultimi mesi, è finita piuttosto ‘nell’ombra’.

Per entrambi sarebbe davvero una grande occasione per rimettersi in gioco e sperimentarsi; la Galgani dovrebbe comunque abbandonare Uomini e Donne, un programma a cui partecipa ormai da tantissimi anni.

I due faranno davvero parte del gruppo di nuovi concorrenti del reality show? Di sicuro, i fan sarebbero curiosissimi di vederli (soprattutto insieme) all’interno della casa di Cinecittà.

Intanto, secondo un’altra indiscrezione riportata da MondoTV 24, sarebbe praticamente certa la partecipazione al GF Vip 7 di Guendalina Canessa, protagonista al reality show nella versione Nip nel 2007 ed ex-moglie di Daniele Interrante.

C’è sempre più curiosità intorno al programma di Canale 5, con le prossime settimane che saranno decisive per scoprire tutti i dettagli sulla nuova edizione; come al solito, non mancherà di certo l’intrattenimento.