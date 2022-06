Ambra Angiolini: la rarissima foto, eccola!

Ambra Angiolini è sicuramente una delle attrici italiane più amate dal pubblico. Qualche ora fa, ha spiazzato i fan con una dolcissima insieme alla madre. Le sue parole hanno commosso tutti, scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Nelle ultime ore, la Angiolini è tornata al centro dell’attenzione per via di un post su Ig. L’attrice, per augurare un buon compleanno alla sua mamma, ha deciso di pubblicare una bellissima foto con tanto di dedica. I fan sono rimasti senza parole, siete curiosi di scoprire cosa ha scritto? Vediamolo insieme.

Ambra Angiolini, oltre ad essere una bravissima attrice, è anche molto seguita sui social, tant’è che il suo profilo Ig conta più di 980mila followers. Ma non solo, in passato è stata anche molto apprezzata nelle vesti di cantante.

Sono diverse le canzoni che tutt’ora vengono ricordate dai fan, proprio lei, qualche ora fa, ha deciso di farci ritornare alla mente uno dei suoi brani più famosi. Come? Con una bellissima dedica per il compleanno di sua madre.

Scopriamo nel dettaglio cosa ha scritto.

Ambra Angiolini commuove i fan con un dolcissimo post su Ig

In più di un’occasione Ambra Angiolini ha parlato del bellissimo rapporto con la madre. Il suo nome è Doriana Comini, spesso l’attrice pubblica foto e video insieme a lei, ma qualche ora fa ha spiazzato tutti con una dolcissima dedica.

Ambra, nelle ultime ore ha condiviso sui social una foto insieme alla madre per augurarle buon compleanno. Nella didascalia del post si legge “T’appartengo ed io ci tengo e prometto poi mantengo, m’appartieni e se ci tieni tu prometti e poi mantieni… giuro! Auguri dolcezza infinita, che privilegio che sei“.

Si tratta di una delle sue prime canzoni di successo, ovviamente il tutto è stat corredato con una bellissima foto tra madre e figlia. Negli ultimi anni, Ambra ha spesso parlato del rapporto speciale con la mamma e dell’importanza di questa figura.

Infatti, la Angiolini ha confermato che la madre è stata essenziale nel suo percorso di vita, anche professionale. Nel dettaglio, la mamma l’ha letteralmente salvata quando ha iniziato ad avere disturbi alimentari. Di questo argomento ne ha parlato nel suo libro “InFame”.

Per ringraziarla, Ambra ha voluto pubblicare questo dolcissimo post sui social. Ovviamente i fan non hanno potuto fare a meno di commentare con bellissime parole la foto in questione.

Voi cosa ne pensate?