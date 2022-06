Doccia: cosa succede se ne fai 2 al giorno? Da non credere

Doccia: cosa succede se ne facciamo più di una al giorno? Scopriamo insieme cosa succede alla nostra pelle e ai nostri capelli.

Non tutti sono a conoscenza che se ti fai più di una doccia al giorno potresti danneggiare il tuo corpo. Come riporta rimedi in casa.com, infatti, oltre ad un consumo eccessivo dell’acqua, potresti aver altre brutte sorprese!

Ci sono tre motivi buoni per cui è consigliata fare una doccia al giorno. Allora volete scoprire insieme a noi cosa succede al vostro corpo se non seguite questo preziosissimo consiglio?

Con il passare del tempo, se avete preso questa abitudine, ovvero farsi più docce durante il giorno, potresti avere problemi ai capelli, danneggiare la vostra pelle e potrebbe influenzare i vostri livelli di PH.

Andiamo a leggere nello specifico cosa potrebbe succedere. A differenza di quanto si pensi, lavare tutti i giorni i capelli, li può danneggiare seriamente. Questa usanza li potrebbe rendere anche più unti.

Doccia: ecco perché non si dovrebbe farla più di una volta al giorno!

Infatti, il cuoio capelluto, se lavato costantemente, impara che deve produrre costantemente più olio: questo solo per evitare che la pelle della testa si secchi troppo. Ma non solo: se si utilizzano troppo spesso sui capelli gli shampoo ed i balsami, il cuoio capelluto potrebbe diventare pruriginoso e irritato.

Tutto ciò porterebbe alla formazione della forfora. Ma potrebbe anche farvi cadere i vostri capelli. Ed inoltre, l’utilizzo del phon tutti i giorni, renderebbe i nostri capelli più fragili, rendendoli più difficili spazzolarli.

I dermatologi, inoltre, consigliano di fare la doccia due o tre volte alla settimana. Questo perché il sapone e l’acqua calda non fanno altro che rimuovere i batteri sani e gli oli essenziali dalla nostra pelle.

Inoltre, il nostro corpo a contatto con i batteri rafforza il nostro sistema immunitario. Cercate quindi di evitare di fare la doccia tutti quanti giorni, ma di limitare a tre volte a settimana.

Inoltre, quando vi lavate le zone intime, dovreste optare per un sapone detergente senza profumi e che siano molto delicati. Altrimenti, potreste influenzare il vostro livelli di PH. E potrebbe anche causare squilibrio batterico, irritazione e persino influire sulla salute riproduttiva.

In poche parole, cercate di fare poche docce alla settimana: il vostro corpo vi ringrazierà!