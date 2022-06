Capelli: i trucchi per non lavarli tutti i giorni

Ti piacerebbe avere i capelli sempre puliti, senza doverli lavare tutti i giorni? Da non credere, ecco il trucco che ti aiuterà a risolvere il problema. Scopriamo nel dettaglio come funziona e cosa serve.

Sappiamo tutti che i capelli tendono a sporcarsi facilmente, spesso però in molti commettono un errore in comune, ovvero lavarli tutti i giorni. In questo modo non faremo altro che aggravare la situazione, per fortuna esistono diversi metodi che possono fare al caso vostro. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Chi decide di lavarsi i capelli tutti i giorni, oltre a compiere un gesto piuttosto faticoso, sopratutto per chi li ha lunghi, non farà altro che rovinare la propria chioma. In molti sottovalutano il problema, ma chi tende a lavarli tutti i giorni rischierà di andare in contro a gravi patologie, come ad esempio calvizie o alopecia.

Ma attenzione, per mantenerli puliti, non è necessario doverli lavare tutti i giorni, anzi, esistono diversi rimedi che potrebbero fare al caso vostro. Più i capelli vengono lavati, più questi tenderanno a sporcarsi e a riempirsi di olio.

Quindi, se vuoi rimanere in salute e avere i capelli sempre puliti, ti consigliamo di continuare a leggere questo articolo. Scopriamo nel dettaglio come funziona e cosa fare.

Ecco come avere i capelli puliti senza lavarli tutti i giorni

Per non far sporcare i nostri capelli è necessario seguire delle semplici regole, ad esempio dovreste cercare di mangiare in modo sano ed equilibrato. Quando sentite il detto “siamo ciò che mangiamo” è più vero di quanto si possa pensare.

Per questo è fondamentale integrare nel nostro corpo frutta, verdura, carne magra e latticini. Cercate di evitare cibi grassi e pesanti, in questo modo vedrete sin da subito dei miglioramenti al cuoio capelluto.

Se invece volete evitare di lavarvi tutti i giorni i capelli, vi consigliamo di utilizzare lo shampoo secco sulle radici. In questo modo toglierete quella fastidiosa sensazione di unto dalla vostra chioma.

Inoltre, quando decidete di lavare i capelli, ovvero massimo 3 volte a settimana, è necessario utilizzare l’acqua tiepida, in questo modo il pulito rimarrà più a lungo. Ma non solo, se noti i capelli sporchi, cerca di fare una treccia o una coda, in questo modo eviterai di rovinarli e di appesantirli.

Inoltre, ricordati di spazzolare sempre i capelli prima di andare a dormire, ma non solo, una altra cosa fondamentale è lavare regolarmente la spazzola o il pettine, questo processo deve essere effettuato almeno una volta a settimana.

Voi cosa ne pensate?

.