Grande Fratello Vip, i due si sposano ma non sai chi paga! Ecco i dettagli trapelati sul loro matrimonio, davvero incredibile.

Mancano ancora diversi mesi prima che la nuova edizione del Grande Fratello Vip, la settima, ritorni in onda su Canale 5; cominciano comunque già ad arrivare le prime indiscrezioni, con gli spettatori curiosi di sapere chi saranno i nuovi inquilini e le nuove opinioniste.

Intanto però, un’ex-concorrente del reality show è convolata a nozze col suo compagno di sempre; ecco i dettagli sul matrimonio, confessato anche chi ha pagato il tutto.

Grande Fratello Vip, i due si sposano ma non sai chi paga! I dettagli

Lo scorso sabato 28 maggio è andato in scena un grandissimo matrimonio nei dintorni di Roma; come emerso dai social infatti, Carlotta Dell’Isola si è sposata col suo compagno storico, Nello Sorrentino.

La Dell’Isola è conosciuta per aver partecipato al Grande Fratello Vip, anche se la coppia ha ottenuto popolarità grazie all’esperienza nell’edizione 2020 di Temptation Island; a quanto pare la coppia ha superato brillantemente il programma, considerando come sia arrivata ora a sposarsi.

Il matrimonio si è tenuto sulla suggestiva location del lago di Bracciano, con tantissimi ‘vip’ tra gli invitati; a presenziare alla cerimonia infatti Dayane Mello e Sonia Lorenzini (che sono state anche le damigelle della sposa) e poi Giacomo Urtis, Matilde Brandi, Cecilia Capriotti e Samantha De Grenet.

Sfilata di stelle quindi, per un matrimonio sicuramente spettacolare; nonostante i tanti vip presenti comunque, sono emerse davvero pochissime foto sui social del matrimonio, tanto che alcuni sui social hanno criticato la coppia dicendo come abbia venduto l’esclusiva a Chi.

Per rispondere a queste polemiche, la Dell’Isola si è sfogata sui social, rivelando che il matrimonio è stato pagato dai suoi genitori e da Nello. “Imparate ad essere felici per le persone, le foto le pubblicherò. Volete sapere chi ha pagato il matrimonio? I miei genitori e Nello! Ma chi lo deve pagare il matrimonio? Siate più buoni” ha scritto Carlotta, che poi comunque ha pubblicato alcune foto in più.