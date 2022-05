Involtini di zucchine: tutto a crudo una bontà incredibile

150 oppure 200 gr di tacchino affumicato

200 gr di pangrattato

200 gr di formaggio Gouda

Pomodorini

2 zucchine

Olio d’oliva

Origano

Sale

Possiamo iniziare con la preparazione vera e propria, dove l’aspetto principale sono l’aver lavato le zucchine e tagliate ad uno spessore di circa 3 millimetri, poi le mettiamo in una teglia che abbiamo rivestito, ovviamente con la nostra carta da forno, oppure se vogliamo con un filo di olio, a voi la scelta.

Poi condiamo con un po’ di sale e lasciamo andare per 15 minuti in forno già caldo a 180 gradi, e nel mentre tagliamo il resto, ovvero il formaggio e prendiamo la nostra fesa di tacchino, o perchè no anche speck o prosciutto crudo!

In un piattino mettiamo il pangrattato con un po’ di sale e qualche fogliolina di origano e possiamo mescolare tutto insieme, adesso possiamo riprendere dal forno le nostre zucchine.

Le prendiamo una per volta, senza bruciarci, quindi magari aspettiamo qualche momento e le passiamo nel pangrattato, poi per ogni fetta mettiamo un po’ di formaggio ed un po’ di tacchino.

Arrotoliamo il tutto su se stesso facendo proprio degli involtini, e proseguiamo per tutte le zucchine che abbiamo, una volta terminata questa operazione passiamo un filo di olio sopra e spolverizziamo un po’ di pangrattato avanzato.

Laviamo e tagliamo a metà i nostri pomodorini e mettiamoli sopra ogni involtino, poi inforniamo nuovamente, sempre a 180 gradi, per circa 25 30 minuti, controlliamo sempre prima di sfornare.

Ed ecco che i nostri super involtini buonissimi sono pronti nel giro di pochissimo tempo e finiranno in men che non si dica!