Passata di pomodoro: i migliori da comprare, non sbagliare!

Concentrato di pomodoro, i migliori da comprare: fai attenzione a non sbagliare! Ecco i consigli da una nota azienda enogastronomica.

Sono tantissimi gli italiani che, per il sugo di pomodoro, hanno una vera e propria passione; per questo, in molti sono davvero attenti a comprare la passata o il concentrato di pomodoro migliore per realizzare gustose ricette.

Ma sapete quale sono davvero i migliori concentrati di pomodoro in commercio? Una nota azienda enogastronomica ha ora effettuato una degustazione sulla qualità e sul gusto, stilando una classifica; eccola.

Concentrato di pomodoro, i migliori da comprare: la classifica

Più volte, nel corso degli anni, sono stati effettuati test sui prodotti in commercio, con tanto di classifiche; questa volta però, il Gambero Rosso ha deciso di effettuare una degustazione basata sia sulla qualità sia sul gusto, in modo tale da selezionare i migliori concentrati di pomodoro in commercio secondo appunto il sito.

Quello del Gambero Rosso, in realtà, è semplicemente un consiglio basato su degli assaggi; il gusto quindi, in questo senso, può cambiare da acquirente ad acquirente, anche se l’azienda ha sicuramente voce in capitolo in ambito enogastronomico.

Stando a quanto riportato sul sito del Gambero Rosso quindi, i due migliori concentrati di pomodoro sarebbero quelli Tudìa e Casa Morana, due aziende trovate attraverso il loro shop online.

Secondo la degustazione, il profumo del primo sarebbe fedele al prodotto, con una forte nota zuccherina e una sfumatura bruciata (con una nota amara) in bocca; quanto al secondo invece, il profilo aromatico rotondo e il grado zuccherino risultato ai degustatori ottimi e piacevoli, così come la nota acidula.

Per quanto riguarda i concentrati venduti nei negozi e nei supermercati, i consigliati sono quelli Bionaturae, Campo Largo, Così Com’è, Esselunga, Le Delizie di Mamma Puggia, Mutti, Ortolina, Smart e Valle dei raccolti.

A questo punto, dopo i consigli del Gambero Rosso, non resta che al singolo consumatore scegliere il concentrato di pomodoro che più gradisce, anche magari dopo averlo sperimentato in cucina.