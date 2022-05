1000 euro? Dove puoi vivere da sogno!

È possibile vivere molto bene anche con soli 1000 euro al mese di pensione. Ecco quali sono i Paesi che offrono le migliori possibilità

Al giorno d’oggi, non sempre è facile arrivare alla fine del mese con un solo stipendio o con un reddito piuttosto basso. Chi ci riesce, dopo tanti sacrifici aspetta finalmente la propria pensione, in modo da vivere senza doversi necessariamente preoccupare per il proprio posto di lavoro.

Tuttavia, spesso e volentieri anche l’assegno mensile della pensione risulta essere piuttosto basso, causando problemi non da poco per la propria sopravvivenza. Non tutti sanno, però, che vivere con una pensione di 1000 euro al mese è possibile; anzi, può essere addirittura una grande soddisfazione: ecco dove.

Ecco dove vivere bene con 1000 euro al mese

Negli ultimi mesi fanno presenza fissa sui principali giornali italiani le notizie riguardo il caro-vita. Gli aumenti dei prezzi in bolletta hanno certamente impoverito milioni di famiglie italiane, che oggi fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, tra cui anche moltissimi pensionati che ricevono un assegno piuttosto misero.

In molti, infatti, ricevono una pensione piuttosto bassa, a volte inferiore a 1000 euro. Una situazione particolarmente difficile che ha spinto migliaia di pensionati a lasciare il nostro Paese per raggiungere mete più convenienti.

Ad oggi in molti decidono di andare, ad esempio, in Portogallo o alle Canarie, in quanto lì il costo della vita è certamente più economico rispetto al Belpaese. Tuttavia, è importante ricordare che nei Paesi appena citati vi è anche un clima migliore, e standard di vita diversi da quelli dell’Italia.

Ma non solo il Portogallo. Ci sono molti Paesi dove è possibile vivere bene con 1000 euro al mese. Tra questi vi è certamente la Bulgaria, dove numerosi pensionati italiani decidono di trascorrere la pensione. Per vivere bene in quel Paese basta avere una pensione di 600 o 700 euro al mese.

Così come in Romania, dove il potere d’acquisto per un pensionato italiano è certamente superiore rispetto a quello che avrebbe nel nostro Paese. Questo grazie ad un sistema di tassazione agevolato per coloro che decidono di trasferirsi nel Paese dell’est Europa.

Un altro Paese piuttosto interessante è la Georgia, un territorio ricco di villaggi piuttosto caratteristici, che si trovano tra le montagne del Caucaso e il Mar Nero. Ma è anche ricca di cultura, grazie alle bellezze presenti nella capitale Tbilisi.

Se, invece, vogliamo guardare lontano dall’Europa, i Paesi dove vivere bene anche con 1000 euro al mese sono Panama e la Colombia. Nel primo caso parliamo di un luogo meraviglioso, nel Centro America, tra l’oceano Pacifico e i Caraibi. Per quanto riguarda la Colombia, anch’essa meravigliosa, il Paese offre uno dei costi della vita più bassi in assoluto, oltre ad una buona assistenza sanitaria.