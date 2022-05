Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda l’appuntamento odierno con la nostra soap opera Turca.

Oggi, 31 maggio, vogliamo dirvi che stiamo per assistere ad una nuova puntata di Brave and Beautiful, molto interessante che potrebbe anche cambiare le sorti del programma, sia in bene che in male.

Come abbiamo letto dal titolo succederà qualcosa di particolare che andremo a vedere nelle prossime righe tra Cesur e Riza ma per un importante motivo, o meglio per via di un’altra persona.

Brave and Beautiful: Cesur prende a calci Riza

Iniziamo con il dire che dopo Riza ha parlato con il procuratore Serhat fa una telefonata a Suhan perchè ha una vera e propria ossessione per la giovane e, dato che in questo momento la tiene assolutamente in pugno non può che non approfittarne.

Ha deciso, infatti, di invitarla a mangiare insieme, e la donna, in un primo momento assolutamente senza parole per l’invito rifiuta in modo categorico, poi però il gentil uomo le ricorda che se dice di no, Tahsin potrebbe finire in prigione.

Ecco perchè è assolutamente obbligata ad uscire insieme all’uomo per un appuntamento romantico, perchè non può far consegnare le prove che incastrano il padre e che lo manderebbero dietro le sbarre, ovviamente.

I due si incontrano direttamente al ristornate prescelto per l’appuntamento romantico, ed il fratello di Adalet sposata anche la sedia per farla accomodare, da vero gentil uomo, ma la donna, cerca di fargli capire che non durerà molto questa cena.

Kemal, nel mentre, che sta pedinando la bella Suhan da giorno, su richiesta di Cesur, ovviamente lo avvisa di quanto sta accadendo nel locale dove stanno mangiando, e la sua reazione non è assolutamente positiva.

Arrabbiatissimo si dirige verso il ristorante dove Riza e Suhan sono a cena insieme, e superato Kemal e Turan si scaglia letteralmente contro Tahsin, Cesur scaraventa Riza contro il muro e lo inizia a prendere a calci e pugni.

La donna, terrorizzata, riesce però a togliere l’ex marito dall’uomo ma l’ex galeotto resta, per il momento disteso a terra, mentre loro due vanno via di corsa dal ristorante, cosa succederà adesso?