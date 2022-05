Un giovane operaio di 23 anni, Simone Ferri, trovato morto dai colleghi. Il ragazzo era andato a recuperare il cellulare dimenticato sul lavoro.

Passiamo gran parte della nostra vita attaccati al cellulare. Qualcuno, addirittura, ce la lascia la vita per il telefonino. Così è accaduto qualche tempo fa a Fabio Palotti, rimasto schiacciato da un ascensore della Farnesina mentre cercava di recuperare lo smartphone. Così potrebbe essere successo anche a Simone Ferri, un giovane operaio di appena 23 anni.

Simone è morto nel pomeriggio di venerdì 27 maggio a Monsampolo – in provincia di Ascoli Piceno – dopo essere precipitato da svariati metri d’altezza. Il ragazzo era salito sul tetto del capannone della ditta Api per recuperare un cellulare che era stato dimenticato lì da un suo collega. Il turno di lavoro era già terminato e, per questa ragione, l’operaio non indossava più i dispositivi di sicurezza che, molto probabilmente, lo avrebbero salvato. Questo è quanto emerso fino ad ora dalle prime indagini fatte dai Carabinieri di Monsampolo del Tronto con gli ispettori dell’Asur per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita al giovane.

Simone Ferri lavorava per un’azienda che produce profilati di alluminio e che si è da poco insediata nel comune di Monsampolo. Un collega aveva dimenticato il telefonino sul tetto e il 23enne si è gentilmente offerto di salire per andare a recuperarlo. Per cause ancora in corso di accertamento il ragazzo è precipitato da un’altezza di circa 8 metri. Un volo che si è rivelato fatale: Simone è deceduto nel giro di pochi minuti tanto è stato violento l’impatto con il suolo. Da appurare le cause che hanno provocato la caduta dell’operaio. La Procura di Ascoli ha già aperto un fascicolo sulla vicenda con l’ipotesi di omicidio colposo. Non è ancora stata fissata l’autopsia, ma gli inquirenti potrebbero optare anche per una ricognizione cadaverica, dato che le cause del decesso sembrerebbero legate ai gravissimi traumi riportati nella caduta.