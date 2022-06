Isola dei famosi, c’era cibo nascosto sull’isola: la confessione della naufraga appena si è conclusa l’edizione 2022.

Anche quest’edizione de L’Isola dei Famosi (condotta brillantemente da Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino e dall’inviato Alvin) si è conclusa ed ha portato solo un naufrago alla vittoria: Nicolas Vaporidis.

Come da pronostici quindi, l’attore alla fine è riuscito a trionfare sugli altri naufraghi, concludendo nel migliore dei modi la sua avventura in Honduras. Finito il programma però, pare sia immediatamente arrivata una scioccante confessione: sull’isola c’era del cibo nascosto. Cosa è realmente successo?

Isola dei famosi, c’era cibo nascosto sull’isola: la confessione

A quanto pare, come riporta Kontrokultura, ha confessare quanto successo è stata Lory Del Santo, che ha spiegato in maniera dettagliata la storia di alcuni crackers posseduti ‘illecitamente’ in Honduras.

Tutto sembra essere iniziato quando, a pochi giorni dall’inizio del reality show, si abbatte in Honduras una forte tempesta; trasferiti in una casetta fatta di legno, i naufraghi hanno avuto modo di rifugiarsi, ma non solo.

Uno dei concorrenti infatti avrebbe trovato un pacchetto di crackers nella casetta, probabilmente di qualche membro della produzione; un’occasione troppo ghiotta per non sfruttarla, tanto che un naufrago l’ha preso e l’ha condiviso con altri suoi compagni.

Molti dei protagonisti del reality decisero di consumare i crackers in gran segreto, infrangendo di fatto delle regole del programma; a quanto pare la Del Santo era inizialmente contraria a prendere la sua razione di crackers, ma il compagno Marco alla fine riuscì a convincerla.

Chi sembra invece non abbia mangiato è il vincitore Nicolas Vaporidis; la situazione pare abbia scatenato una serie di incomprensioni fra lui e la Del Santo, tanto che più volte l’attore, nel corso delle varie puntate, non ha speso belle parole né per la showgirl né per il suo compagno.

Sarà davvero andata così in Honduras? Ormai, comunque, Mediaset ha già archiviato il programma della Blasi e si prepara a realizzare al meglio la nuova edizione del Grande Fratello Vip, confermando l‘alternanza con L’Isola dei Famosi come reality show di punta di Canale 5.