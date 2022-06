Succo di frutta: la cannuccia l’hai sempre usata al contrario

Tutti noi almeno una volta abbiamo bevuto un succo di frutta, ma forse abbiamo sempre utilizzato la cannuccia nel verso sbagliato.

Chi di noi non ha mai bevuto un succo di frutta monoporzione con la cannuccia che il brik ha con sé? Molto spesso però si lasciano le ultime gocce in quanto non si riesce a berlo tutto oppure ci si sporca visto che il prodotto che spesso esce, prima di berlo.

Un utente di Twitter però pone una domanda: ma se invece avessimo sempre sbagliato ad utilizzare la cannuccia? Sul suo profilo del social, infatti, ha posto una foto nel modo in cui dovrebbe essere utilizzata.

Quasi tutti abbiamo sempre pensato che bere da un brik con una cannuccia si poteva fare solo in un modo, mentre un utente di Twitter sembra aver capito il modo esatto in cui si utilizza.

Di solito, quando si gusta ad esempio un succo di frutta oppure un tè, si mette dentro il brik una cannuccia dalla parte più lunga, mentre quella più corta si utilizza per bere.

Succo di frutta: come utilizzate la cannuccia?

Ma se invece si usasse al contrario? Ovvero, il modo giusto per il modo giusto di infilare la cannuccia nel brik non è a partire dalla sezione più lunga, bensì da quella più corta.

In questo modo, però, si riuscirebbe a bere anche l’ultima goccia, che spesso è quella più difficile da recuperare.

Questo tweet è diventato virale, tanto che in poco tempo ha ricevuto quasi mezzo milione di like e condiviso circa 100.000 volte.

Ma sarà veramente così? Altri utenti hanno però risposto che la cannuccia ha sulla parte lunga una punta acuminata che permette di forare la scatola e quindi bere il succo di frutto (o il tè).

Inoltre, altri utenti invece sostengono che la presenza delle “zigrinature” che fanno in modo che la cannuccia si pieghi facilmente è un chiaro riferimento che quella parte vada all’esterno del brik, e non all’interno.

Il dubbio su come mettere la cannuccia rimane: e voi come la usate? Mettete dentro la parte più lunga o quella più corta? Anche a voi è venuto il dubbio su come utilizzarla?