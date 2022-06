Spinalbese: passione con Giulia, ma perchè c’entra De Martino?

Spinalbese passione con Giulia ma perchè c’entra Stefano De Martino? Ecco le nuove voci di gossip per l’ex di Belen Rodriguez.

Sembrava una storia d’amore destinata a durare (come affermava anche la stessa conduttrice in varie interviste) quella tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, ma dopo la nascita della piccola Luna Marì pare che le cose siano inevitabilmente precipitate, tanto da portare alla rottura.

Negli scorsi mesi, di nuovo single, la Rodriguez si è riavvicinata al suo ex-marito, Stefano De Martino, e a quanto pare la loro reunion procede bene; come è andata invece all’hair stylist, messo invece in ombra dai riflettori? Ecco le voci sulla sua presunta nuova storia e cosa c’entra De Martino in tutto questo.

Stando a quanto riportato da Whoopsee (e ripreso da diverse testate, tra cui Gossip e TV) Spinalbese avrebbe iniziato una relazione con Giulia Tordini, imprenditrice e modella attiva nel mondo della moda.

Giulia è infatti founder e creative director del brand di gioielli Leda Madera, ed è anche la sorella di Giorgia, creative director del marchio The Attico creato insieme a Gilda Ambrosio.

Proprio quest’ultima chiama in causa De Martino, considerando come l’Ambrosio sia proprio una ex del conduttore; un collegamento curioso che accosta ancora una volta Spinalbese a De Martino.

Stando a quanto segnalato dal portale, Antonino e Giulia avrebbero trascorso insieme alcuni giorni di vacanza tra Forte dei Marmi, Livorno e Portovenere, sicuramente location fantastiche; ad avvalorare questa tesi ci sarebbero anche post e tag di luoghi simili frequentati di recente, che difficilmente fanno pensare ad una coincidenza.

Antonino ha davvero ritrovato l’amore dopo la brusca rottura con Belen? I due al momento pare non abbiano né smentito né confermato, ma nel caso facciano sul serio non mancheranno nell’uscire presto allo scoperto.

Spinalbese poi è stato più volte accostato al Grande Fratello Vip e, stando ad alcune voci, pare proprio che Alfonso Signorini lo abbia convinto a partecipare; come reagirà Belen ad una eventuale permanenza del suo ex nella casa di Cinecittà?