Isola dei famosi: Marco Cucolo stupisce tutti, è successo

Dopo il ritiro arriva la notizia con cui Marco Cucolo ha stupito tutti. Ecco cosa è successo durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi è uno dei reality show più famosi e amati dal pubblico televisivo italiano. Trasmesso per la prima volta su Rai 2 nel 2003, il programma è poi passato a Mediaset dove è possibile guardarlo su Italia 1, Canale 5 e La5 per il daytime extended edition.

Come ogni anno, tanti protagonisti del reality riescono a conquistare i cuori dei telespettatori provocando loro dispiacere quando prendono decisioni difficili. È il caso dell’amatissimo Marco Cucolo, il quale ha dovuto decidere di abbandonare l’Isola. Ecco cos’ha detto, stupendo tutti.

Marco Cucolo abbandona l’Isola, ecco perché

Lunedì scorso, Marco Cucolo ha esordito nello studio televisivo dell’Isola dei Famosi, dopo essere tornato dalla sua avventura dall’Honduras. Il napoletano 30enne, molto amato da gran parte del pubblico del reality show, ha parlato di quella che è stata la sua esperienza, in un racconto che ha stupito un po’ tutti.

Visibilmente sciupato e provato, Marco Cucolo è arrivato in studio magrissimo, almeno rispetto a come si era presentato sull’isola. Il fisico dell’uomo sentimentalmente legato a Lory Del Santo è cambiato radicalmente, dimostrando che l’avventura in Honduras non deve essere stata così semplice.

Intervistato da Fanpage, Cucolo ha parlato di quella che è stata la sua avventura, tutt’altro che semplice. “All’Isola dei Famosi ho perso 23 chili – ha dichiarato Cucolo a Fanpage – Ero ingrassato in un periodo in cui avvertivo un senso di solitudine. Quando sono entrato pesavo 106 chili, ora ne peso 83”.

La differenza, rispetto al momento in cui è entrato sull’Isola è chiaro e, secondo Marco, lui ed Edoardo Tavassi sono stati quelli che più di tutti hanno perso chili. Tra gli altri, infatti, Nicolas Vaporidis e Alessandro Iannoni, molto più magri di loro, hanno perso circa 6 o 7 chili.

Cucolo, inoltre, ha dichiarato di aver lasciato l’Isola a causa dei problemi di salute: “La mia esperienza è stata regiudicata da calcoli alla cistifellea – ha dichiarato – dovrò fare attenzione, limitarmi nel cibo ed evitare alcuni alimenti. Non potrò tornare com’ero prima”.

Dunque, un’esperienza non facile quella di Marco Cucolo, che però si è dichiarato ottimista per il futuro e che tuttavia dovrà sottoporsi ad un’operazione: “I medici mi hanno detto che l’operazione è urgente, ma magari qui in Italia mi diranno che posso aspettare ancora un po’. Sono in attesa di finire una visita con un dottore”.