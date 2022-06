Serena Enardu: paura per lei, è successo l’impensabile

Serena Enardu, paura per lei: è successo davvero l’impensabile, l’ex-tronista di Uomini e Donne ha vissuto una bruttissima esperienza.

Spiacevole episodio per l’ex-tronista di Uomini e Donne Serena Enardu, che a quanto pare si è trovata a vivere una situazione che non avrebbe mai immaginato e avrebbe volentieri evitato.

Sono stati attimi di vera paura per l’Enardu, è successo davvero l’impensabile; nonostante le raccomandazioni dell’avvocato, l’ex-tronista ha voluto comunque raccontare l’accaduto a tutti i suoi follower sui social.

Come riportato da Gossip e TV e tanti altri siti di gossip, l’Enardu ha raccontato tramite diverse storie su Instagram lo spiacevole evento che le è successo e ha visto con molta probabilità coinvolto il figlio Tommaso.

Serena, anche col sostegno della gemella Elga, è apparsa molto provata e scossa per l’accaduto, furibonda per quanto fatto da una persona di cui non può fare il nome per ovvie ragioni.

A quanto pare, una persona definita “squallida, violenta, sì un essere… un essere spregevole” si è introdotta in casa sua per picchiare suo figlio. L’ex-fidanzata di Pago è apparsa molto scossa e non ha rivelato altri dettagli sull’accaduto, ma si è detta una persona molto “forte” pronta ad affrontare tutto quanto con la sorella, per tornare alla normalità.

Ovviamente, date le circostanze, l’Enardu ha rivelato come il figlio sia parecchio scosso. “Tommaso è stato scosso parecchio dal punto di vista psicologico. E quindi sono abbastanza frastornata, siamo abbastanza frastornati. Ma a breve tornerò con il solito mood di sempre, quello che mi contraddistingue”. Serena ha poi chiuso il discorso insieme alla sorella Elga rivelando come “non c’è fine al peggio”.

Sembra essere un periodo davvero poco felice questo per l’ex-tronista, che solamente qualche mesi fa ha avuto anche dei problemi di salute; fortunatamente, sembra che ci siano molte persone che la sostengono, così come i tanti follower che continuamente le dimostrano affetto e sostegno.