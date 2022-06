Stress da lavoro_ scoperto particolare effetto collaterale

Sembra che lo stress accumulato possa avere delle ripercussioni anche sul tono della voce, anche l’umore e la salute generale ne sono compromessi.

Non tutti sanno ma dopo avere trascorso un certo numero di ore in ufficio, al lavoro, la voce subisce una vera trasformazione, causata proprio dallo stress e stanchezza accumulati. Quanti di noi torniamo a casa dopo ore di lavoro e sembra di non avere voce. In realtà questa mancanza è un sintomo di eccessivo stress da lavoro.

Il livello di stress aumenta notevolmente e questo causa una vera e propria trasformazione anche nel nostro corpo che come sempre lancia dei segnali per farci comprendere quello che non va. Entriamo nel dettaglio e scopriamo quali sono i fattori determinanti.

Come si manifesta lo stress da lavoro

Sono stati condotti degli studi ed esperimenti che hanno portato alla luce delle informazioni interessanti. Proprio analizzando le registrazioni vocali da parte di alcuni ricercatori si è potuto rilevare dei cambiamenti importanti causati dalla stanchezza e dallo stress da lavoro. Facendo dei test, è emerso che i soggetti parlavano più rapidamente e con più intensità quando erano molto tesi al di là dello stress.

In effetti il test è stato effettuato tra 111 persone tra i 19 e i 59 anni, in un periodo che riguarda sette giorni, da domenica a domenica. Circa la categoria dei soggetti riguardavano medici e infermieri, consulenti, ingegneri e personale amministrativo. Quindi indipendentemente dal lavoro svolto il test ha potuto analizzare un aspetto comune.

Sono stati inviati dei messaggi vocali dal loro cellulare, facendo una vera e propria analisi sul livello di stress percepito, proprio analizzando la voce. Queste ricerche basate su test ed esperimenti serviranno ai ricercatori per cercare di comprendere come gestire i livelli di stress quotidiani e cercare di vivere al meglio lo stress da lavoro che colpisce tante categorie lavorative.

Secondo uno studio quando si verifica lo stress si attivano sia l’adrenalina che il cortisolo. Questo crea una sorta di apertura delle vie aeree che fa in modo di aumentare l’intensità o il volume della voce e la velocità della parola stessa. Aspetti molto interessanti.