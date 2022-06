Arriva la splendida notizia per due amatissimi protagonisti del programma Uomini e Donne: dopo le indiscrezioni c’è la conferma della gravidanza

Dopo alcune indiscrezioni è arrivata la conferma sulla coppia di Uomini e Donne: Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi aspettano un bambino. La notizia della gravidanza è stata accolta con grandissimo entusiasmo dai fan della coppia e dai telespettatori del programma condotto da Maria De Filippi.

I due, che hanno deciso di stare insieme proprio grazie alla scelta fatta durante il programma mandato in onda su Mediaset, formeranno quindi una famiglia. Da giorni, infatti, si faceva strada la voce della gravidanza, ma finalmente è arrivata la conferma da parte dei due.

Uomini e Donne: arriva la conferma della gravidanza

Con un toccante video pubblicato su Instagram, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno confermato la notizia che parlava di una loro gravidanza. I fan hanno inondato di auguri e complimento il profilo della coppia e in tantissimi saranno felici per la splendida notizia.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato ai fan alcune indiscrezioni riguardo la loro situazione, parlando anche di quella che sarà la presunta nascita di loro figlio. La gravidanza, infatti, è prevista per il 21 dicembre 2022, confermando il fatto che probabilmente nascerà nel periodo natalizio.

La futura mamma e attuale compagna di Riccardi ha parlato delle sue condizioni di salute, dicendo di stare molto bene e che spesso accusa un po’ di sonno e stanchezza. Tuttavia, se la sta cavando molto bene e Claudia ha voluto rilevare un po’ di aneddoti riguardo l’annuncio della gravidanza.

“Ho fatto il test zitta zitta a casa da sola – ha detto la Dionigi – non ci speravo perché ci ero rimasta male già altre volte. Ma non so mi sentivo strana e avevo dei doloretti da ciclo diversi dal solito.” Poi l’ex corteggiatrice ha proseguito “Non ho fatto in tempo a richiuderlo che era già positivo!”.

Dopo aver letto e riletto il foglietto illustrativo, la bella Claudia ha finalmente rielaborato ciò che era successo, scoppiando a piangere qualche minuto dopo. Ma la vera gioia è arrivata quando ha deciso di comunicare a Lorenzo la notizia: “Diventerai papà!”. Dunque, tanti auguri alla giovane coppia e in bocca al lupo per il futuro!