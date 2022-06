Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti nuovamente insieme, ecco dove: il pubblico esplode di gioia per la notizia.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, anche per ciò che rappresentano come personaggi pubblici, sono sempre state una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo.

Dopo essersi lasciati, i due sono comunque rimasti in buoni rapporti e non soltanto per la figlia in comune, Aurora, oggi praticamente una donna; i due sono legati davvero da un grande affetto e dunque non sorprende, ma fa comunque piacere, che siano tornati insieme per quest’occasione.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti nuovamente insieme: ecco dove

Michelle ed Eros avevano già entusiasmato tutto il pubblico a Michelle Impossible, programma della Hunziker dove sono stati ospiti tantissime persone importanti per la sua vita; durante la serata, i due hanno dato spettacolo.

Nonostante i vari rumor, tra i due non c’è nessun ritorno di fiamma, ma semplicemente tanto affetto, come dimostra anche quanto deciso da Ramazzotti; il cantante ha infatti chiesto alla conduttrice di partecipare al videoclip di Ama, uscito proprio di recente.

La Hunziker ha accettato senza pensarci, a distanza di quasi 26 anni dall’ultima volta, quando partecipò al videoclip di Più bella cosa; in questa nuova canzone c’è però protagonista anche Aurora, che balla felice insieme ai genitori.

Una volta uscito il video, Michelle ha deciso di dire la sua affidando alcune parole alle storie di Instagram, esplicitando ancora una volta il bellissimo rapporto che la lega al cantante.

“Qualche mese fa mi è arrivato un messaggio da Eros, scriveva ‘Ti va di partecipare al mio video?’. Io ho detto certo, ti dico già di sì a scatola chiusa” le parole iniziali della Hunziker.

“Il giorno del video mi sono svegliata alle 6 del mattino, mi sono detta che bella la vita. 26 anni dopo Più bella cosa, le cose sono cambiate, si sono evolute[…]. L’amore cambia, si evolve, ma è sempre amore” spiega Michelle, tra l’entusiasmo generale del pubblico. Anche se non sono più una coppia, Eros e Michelle ancora emozionano.