Ghiacciolo al Ketchup? Ecco la novità dell’estate

Il ghiacciolo è un tipo di prodotto che può essere realizzato con l’utilizzo di qualsiasi ingrediente, persino con il Ketchup.

Noi italiani teniamo molto alla cucina e tradizione gastronomica: per noi la preparazione di un piatto oppure la realizzazione di una determinata ricetta si trasformano in veri e propri momenti sacri della nostra cultura. Proprio per questo motivo, la maggior parte di noi rimane sconvolto dalle invenzioni provenienti oltre confine: dalla famosa pizza con l’ananas, alla carbonara francese fino ad arrivare alla cottura della pasta in padella. Insomma, se c’è un aspetto che l’italiano prende veramente sul serio è proprio il cibo.

Di conseguenza, possiamo immaginare il vostro stupore di fronte alla notizia che stiamo per esporvi. Come sappiamo, l’estate è caratterizzata dal consumo di gelato e ghiaccioli, alimenti freddi che consentono di combattere il caldo torrido dei mesi correnti. Data la facilità di preparazione, il ghiacciolo è un alimento realizzabile con qualsiasi tipo di ingrediente: dalla frutta al cioccolato…fino ad arrivare al Ketchup. Ebbene sì, una nota azienda canadese ha prodotto un ghiacciolo a base di salsa di pomodoro. Vediamo insieme tutti i dettagli.

French’s ‘sicle: i ghiaccioli canadesi a base di Ketchup

I French’s ‘sicle sono dei ghiaccioli prodotti dalla collaborazione delle aziende French’s e Happy Pops: si tratta di un’edizione limitata, la cui base è proprio la salsa di pomodoro 100% canadese e il Ketchup. I fondi ricavati dalla vendita del ghiacciolo sono destinati alla Food Banks Canada, un’associazione che consente la distribuzione degli alimenti alle famiglie bisognose con gravi difficoltà economiche. Nobile causa e lodevole gesto, se non fosse che il sapore di questi ghiaccioli non è stato particolarmente apprezzato neanche dai cittadini canadesi.

I consumatori si sono divisi tra chi ha addirittura proposto di realizzare un ghiacciolo la cui base dovrebbe essere l’unione tra Ketchup e maionese; e chi invece è rimasto totalmente disgustato dal prodotto proposto dalle due aziende. Se desiderate provare il fantomatico French’s ‘sicle potete realizzarlo a casa. La ricetta è semplicissima: dovete semplicemente lasciare la salsa nel freezer all’interno degli opportuni stampini. Si tratta di una merenda abbastanza pesante e decisamente stucchevole, insomma – una linea che poteva essere realizzata solo in edizione limitata.