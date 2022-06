Valeria Marini: ricordo toccante per lei

Nell’ultima puntata di Estate in diretta, Valeria Marini, ha voluto ricordare la collega scomparsa “È sempre nel mio cuore”. Scopriamo di chi si tratta e cosa ha detto.

Valeria Marini è sicuramente una delle showgirl più amate dal pubblico a casa. I suoi modi spumeggianti e pieni di allegria hanno conquistato il cuore dei telespettatori. Ma non solo, spesso ha mostrato anche la sua sensibilità, come qualche ora fa durante l’Estate in Diretta.

Valeria, ha deciso di fare un omaggio all’icona eterna della tv, stiamo parlando di Raffaella Carrà. La showgirl è stata invitata nella trasmissione per presentare il suo nuovo singolo, intitolato Baci stellari.

Qualche minuti prima di parlare del brano e della sua carriera, ha deciso di fare una bellissima dedica a Raffaella Carrà. La showgirl ha confermato di averla conosciuta di persona e di aver avuto dei momento molto piacevoli insieme a lei.

Scopriamo nel dettaglio le sue parole.

Estate in diretta: Valeria Marini ricorda Raffaella Carrà

Nelle ultime ore, Valeria Marini è stata ospitata nell’ultima parte di Estate in Diretta, per presentare il suo nuovo singolo intitolato Baci stellari. La showgirl, prima di ripercorre gli attimi più salienti della sua carriera, ha deciso di fare un bellissimo omaggio a Raffaella Carrà.

Infatti, Valeria ha confermato che il nuovo brano è dedicato proprio a Raffaella. Le sue parole sono state “Ho voluto fare un omaggio alla stella delle stelle perché il balletto si ispira al Tuca Tuca. Lei è sempre nei nostri cuori”.

Ma non solo, Valeria, oltre ad aver parlato della sua lunghissima carriera, ha anche ricevuto una sorpresa da parte di due suoi grandi amici. Stiamo parlando di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, i due hanno mandato un dolcissimo videomessaggio alla showgirl, rivelando di avere moltissimo affetto e stima nei suoi confronti.

La Marini è rimasta molto colpita dal gesto dei due amici, tant’è che ha dichiarato “Sono meravigliosi. Siamo amici da sempre, sono una coppia fantastica”

Valeria ha anche confermato di aver condiviso con loro moltissime esperienze, e che è come se facessero parte della sua famiglia. Infatti, Valeria è stata scelta da Carmen e Paolo, come madrina della loro figlia.

Voi cosa ne pensate?