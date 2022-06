Amadeus e Giovanna: è successo nuovamente

Dopo il grande successo a Sanremo e all’Eredità, Per Amadeus e Giovanna succede ancora: ecco di cosa stiamo parlando

Tra i presentatori più amati e in forma del momento nel nostro Paese non si può certo non citare il grande Amadeus. Negli ultimi anni, infatti, è diventato un vero e proprio simbolo della Rai, grazie alle sue spettacolari performance a Sanremo e in altri programmi realizzati dall’azienda di Viale Mazzini.

Ma non è solo il bravissimo presentatore ravennate ad essere entrato nei cuori dei telespettatori italiani. Anche sua moglie Giovanna, infatti, è amatissima dal pubblico e i due hanno fatto un’ottima figura nelle scorse edizioni di Sanremo. Ma non è finita: per Amadeus e Giovanni succede ancora, ecco cosa.

Amadeus e Giovanna: ancora una conduzione insieme

Ci sono grandissime novità per Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo. I due, infatti, saranno i conduttori di “The beauty of family – Festival delle famiglie”. Si tratta di uno speciale che andrà in onda dall’Aula Paolo VI da oggi fino a domenica 26 giugno alle 18:15. In questa occasione, Papa Francesco incontrerà le famiglie in occasione dell’Incontro Mondiale delle Famiglie.

Grazie alla presenza di Amadeus e Giovanna, oltre a momenti di incontro sociale e religioso, ci saranno anche degli spazi di intrattenimento e spettacolo. Dunque, ci sarà spazio per la straordinaria esibizione de Il Volo, con Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone. I tre si esibiranno davanti al pubblico cantando Halleluja e Grande Amore.

Ovviamente, l’evento metterà al centro l’importanza della famiglia, la sciando spazi di riflessione su quello che vuol dire vivere in e per un nucleo familiare. Sarà dato spazio, quindi, a storie e testimonianze che evidenzieranno il ruolo fondamentale che la famiglia gioca in moltissimi individui.

Attesa la presenza di Zakia Seddiki, moglie di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso nella Repubblica Democratica del Congo solo un anno fa. Proprio per questo, quindi, sono previsti momenti piuttosto emozionanti e particolarmente forti.

Si tratta, quindi, di un ennesimo contributo che Amadeus, insieme a sua moglie Giovanna, riuscirà a dare alla televisione italiana. Spettacolari, infatti, le sue performance a I Soliti Ignoti (appena andato in pausa per le vacanze estive) e Arena 60,70,80, 90, oltre ovviamente a quella che sarà la sua quarta edizione del Festival di Sanremo.