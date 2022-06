Federica Sciarelli: la bella notizia che fa felice tutti

La nota conduttrice – Federica Sciarelli – sconfigge i programmi in concorrenza: ecco la bella notizia per la trasmissione.

Il successo di un programma televisivo non dipende esclusivamente dai suoi contenuti e dalle singole visualizzazioni, bensì anche dalla stessa capacità di battere la concorrenza. Purtroppo, il business legato alla televisione sarà sempre caratterizzato da una lotta continua per la supremazia, una sorta di legge di Darwin in cui vince chi ottiene maggiori percentuali di share. Attualmente, la campionessa nello show business rimanere Federica Sciarelli con il programma Chi l’ha visto?.

La trasmissione che narra le vicende di famigliari impegnati nel ritrovamento di persone scomparse, conquista ancora l’attenzione dei telespettatori italiani. Moltissimi dei fatti di cronaca famosi nella storia italiana si sono consumati proprio tra le braccia di Federica Sciarelli. Impossibile dimenticare il ritrovamento del corpo di Yara Gambirasio, avvenuto proprio in diretta con la madre della piccola in collegamento. Il voyerismo della trasmissione coinvolge inevitabilmente il pubblico, consentendo al programma di portarsi a casa il 13,9% dello share (parliamo di ben 1,8 milioni di telespettatori).

Federica Sciarelli batte la concorrenza: è inarrestabile

La campionessa assoluta in Rai – in relazione ai palinsesti della settimana corrente – rimane quindi Federica Sciarelli con il programma Chi l’ha visto?. Dietro di lei, ottimo concorrente è Al posto tuo con il 12,7% dello share. Uno dei motivi del successo della rete pubblica risiede anche nel recente debutto della nuovissima serie L’Ora – Inchiostro contro piombo – prodotto in onda su Canale 5 che purtroppo ha conquistato appena 1,3 milioni di telespettatori.

Da tempo infatti, i vertici Mediaset hanno deciso di rinnovare le proprie produzioni, ridimensionando progressivamente i programmi di intrattenimento e trash tv. Nel mesi precedenti, abbiamo potuto assistere all’investimento dei delegati verso soap turche, ma anche racconti totalmente italiani – proprio come la serie che vede protagonista il noto attore Santamaria. Eppure, sembra che i telespettatori fatichino ad abituarsi a questa nuova offerta di programmi, decisamente più seri rispetto ai precedenti.

Insomma, i programmi sempreverdi del canale pubblico risultano particolarmente difficili da battere, soprattutto se al timone vedono figure come la stessa Federica Sciarelli. La conduttrice ha saputo trasformare in oro il suo programma, riuscendo a coinvolgere una larga e sostanziosa fetta di pubblico.